百厭柴犬趁無人在家搗亂　突被傳來喝止聲嚇得一臉茫然

寵主擔心家中無人時毛孩會出意外，許多時都會裝上監視器，時刻留意家中毛孩情況。 在台灣，便有一隻百厭柴犬，趁主人不在家時大肆搗亂，急得主人從監視器裡大聲喝止。柴柴雖然聽到主人聲音，但又不見主人蹤影，一臉茫然的看著監視器，畫面十分有趣。

狗狗被監視器傳來的聲音所嚇壞，究竟主人躲了在哪裡呢？（facebook@柴犬-豆芽菜有橘子）

生活在台灣的黑柴Yuma，主人稱牠是「批著狗皮的偽貓，有著跟人一樣的個性，除了吃還是吃！」近日，柴犬Yuma的主人便在Facebook專頁「柴犬-豆芽菜有橘子」裡，上載了一張相片，並寫著「咦～啊哪拔拔怎麼知道我偷咬地墊！」配合上柴犬一臉愕然的樣子，大家都應可猜到一二。

~點擊圖片看赤柴橘子與西裝柴Yuma的生活日常~

除了黑柴Yuma外，還有大姐姐赤柴橘子。（facebook@柴犬-豆芽菜有橘子）

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原來，柴犬Yuma平日在家還算聽話，但當主人外出時，牠的百厭本性便展露出來。牠趁家裡無人，竟偷偷地咬地墊，但其實全程已被監視器錄下。主人看到狗狗搗蛋，便急急叫著牠的名字。柴犬聽到主人叫牠的名字，嚇得瞪大眼睛，朝聲音發出方向看去。但又沒看到主人身影，呆呆的看著監視器的畫面，實在有趣萬分。

主人究竟躲了在哪裡？怎麼只有聲音。（facebook@柴犬-豆芽菜有橘子）

當知道自己搗亂作怪的壞行為被識破後，柴柴便急急逃離行兇現場，並假裝什麼事也沒發生過，但也不敢直視監視器方向，只是悄悄的偷看著。

Yuma在反省中，希望真的知錯了。（facebook@柴犬-豆芽菜有橘子）

幹了壞事還面帶笑容，Yuma你知自己做了錯事嗎？（facebook@柴犬-豆芽菜有橘子）

照片上傳到Facebook群組「柴犬司令部」後，引起網民留言，大家都有相類似的情況，指柴犬很聰明，但又愛作怪，「做壞事被抓到了」、「表情超有戲XD」、「被抓到了啦！很驚的表情」'「快要笑死我」、「好好笑的畫面」、「好療癒」、「 好可愛。」