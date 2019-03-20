神偷貓最愛偷鞋　主人IG開戶展示「戰利品」　助物主認領

美國有一位貓大盜，每天也會帶著不同的「戰利品」回家，包括鞋子、襪子、手套等等，令其飼主驚訝不已。牠的飼主決定在Instagram開設一個帳戶，展示貓貓帶回來的贓物，希望物主看到後能領回物品。

美國西北部的Portland市有一隻貓貓，看似與其他貓無異，但其實是位令人聞風喪膽的神偷。現年6歲的貓貓名叫Snorri Sturluson，有著喜歡偷竊的怪癖，尤其喜歡偷鞋子。

Snorri有著喜歡偷竊的怪癖，尤其喜歡偷鞋子。（Instagram@snorrithecat）

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Snorri本來是一隻流浪貓，後來被一名醫科學生Gabrielle Hendel收養。Gabrielle在2015年時發現Snorri開始帶一些垃圾回家，令她大感困惑。後來，Snorri帶回來的「戰利品」開始變得多元化，包括兒童玩具、毛巾、襪子、手套、帽子、鞋子等等。Gabrielle更提及令她最難忘的贓物：「是一套供嬰兒穿著的猴子服裝，還有一頂米奇老鼠帽子。」

Snorri本來是一隻流浪貓，後來被一名醫科學生Gabrielle Hendel收養。（Instagram@snorrithecat）

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困惑的Gabrielle決定在Snorri的頸圈上加上微型攝錄機，了解牠平時的路線。經過觀察後，Gabrielle發現Snorri經常到別人的家偷竊，令她哭笑不得。於是，她決定在Instagram及YouTube上開設帳戶，展示贓物，希望能讓物主看到並聯絡她領回物品。除此之外，Gabrielle也會逐家逐戶敲門，詢問鄰居有否丟失物品。

雖然鄰居們經常被Snorri偷走物品，但他們卻依然喜歡Snorri，令Gabrielle不禁驚嘆：「看來牠不只偷鞋，還會偷心！」