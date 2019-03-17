門外吸引力極大？　貓咪克服障礙連開五門　原來是為了這件事？

貓咪通常都喜歡宅在家中，不會喜歡外出，但這隻貓便與眾不同。 究竟是什麼吸引力，要令平日傭懶在家的貓咪，克服重重困難，連續打開五個大門，也要外出呢？當大家看到最後知道答案時，可能也會被貓咪的毅力所感動。畢竟靠自己力量爭取回來的東西，是別人沒法明白，也是最美好的。

這隻貓咪懂得開門，而且更有堅毅的決心。（YouTube@Marjan Kirovski）

影片並不是最新，或許很多人都看過，但貓咪哪種無畏無懼，要克服困難的決心，實在是很值得學習。這隻來自馬其頓的貓咪叫做Leon，牠為了要到屋外曬太陽，竟然連開五扇門，努力貫徹牠要外出的需求。雖然主人一直在牠的後方拍攝整個過程，但卻沒有施以援手，而是默默地看著。

~點擊圖片看Leon如何克服重重困難也要外出~

Leon看著門把，似乎已決定要外出。（YouTube@Marjan Kirovski）

+ 6 + 5 + 4

原來，Leon是流浪貓出身，主人從超市門外將牠帶回家中。而開門秘技，據悉是無師自通地學曉。從影片中可看到，Leon從家裡二樓的一個房間開門，然後反複經歷跳起、壓門把、從門縫鑽出的步驟，一步步往大門方向邁進。

Leon的決心與毅力，真的很值得學習。（YouTube@Marjan Kirovski）

失敗也不放棄

但這個過程其實並不簡單，Leon也有失敗的時候。在跳起壓門把時，有時位置不好，用力不夠，都可能沒法把門順利打開。但Leon沒有請求主人的幫忙，而是用自己的毅力，重複嘗試去開門。最終經過五重大門後，牠來到大門外，享受到陽光的美好。經過一連串的跳躍動作後，相信Leon也感到累了。牠在大門外，已急不及待的躺下曬太陽！

靠自己雙手爭取回來的陽光與新鮮空氣，是否特別的美好呢？（YouTube@Marjan Kirovski）

網民被貓咪的毅力所感動，而且很佩服貓咪憑自己的力量去克服困難。「多麼聰明的貓咪！實在可愛極了」、「我家也有養貓，但牠不懂開門」、「很欣賞貓咪的哪份堅持，我也要學習」、「看影片後，我想通了許多」、「房子的門真多！」。