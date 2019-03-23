【老狗】老柴犬患失智症認不出主人　傷心媽花百倍耐性照顧

近日網上瘋傳一張老柴犬被媽媽抱著，笑得像個寶寶的照片。幾乎所有網民看後都大讚很有愛，相片背後原來藏有感人故事。 柴犬阿乖的主人Pei Chin接受訪問時指，阿乖是領養回來的狗狗，人寵之間感情很要好，直至去年阿乖患失智症後性情大變，後來情況惡化，牠甚至再也認不出主人是誰，Pei Chin總是花上百倍耐性照顧：「雖然她可能現在都不記得了，也不認得我們是誰，但是只要我們記得就夠了！」

阿乖原本是繁殖場的狗狗，後來被領養了。（受訪者提供）

主人Pei Chin接受《香港01》訪問時說，這隻柴犬叫阿乖，是隻母柴犬，牠來自繁殖場，但因排不出正常卵子被繁殖場嫌棄。其後Pei Chin將牠領養，那時候牠只有約兩歲。Pei Chin與阿乖的感情一直都很要好，多年來她們生活過得像母女般。

時光飛逝，阿乖也漸漸老去，直到去年，Pei Chin說發現阿乖常常會頭靠著牆發呆，有點像面壁思過，無論她怎麼呼喚，阿乖都沒什麼反應，Pei Chin起初以為她聽力現退化，但後來發現一些基本指令如坐下、握手都沒法執行，整天都十分呆滯。

按圖看阿乖日常生活↓↓↓↓↓↓↓

患病後阿乖性情大變，經常做出怪異行為。（受訪者提供）

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Pei Chin後來發現牠原來患上失智症，甚至連空間感跟方向感都變差，例如牠會經常會把自己卡在很窄的縫隙等很奇怪的地方，然後開始大叫：「簡單來說就是性情大變……睡眠的時間變得很長，晚上會一直踱步來回繞圈圈，或是莫名的叫。」

其實，老狗跟人類一樣可能會有失智症，狗狗超過7歲便以邁入中老年，需要更多的「愛」去關照，如果主人平日沒有好好注意狗狗的行為與反應，可能會忽略年老的愛犬已經出現失智症的情況。 老狗的失智症徵兆包括：叫牠名字沒有反應、排便排尿及飲食習慣改變、吃飯時不知道食物在哪、無故進入家中狹小空間卻卡住出不來而不停吠叫、漫無目的地走來走去或繞圈行走、不明原因朝著空氣吠叫、沒有拉肚子卻持續消瘦等。

按圖看狗狗失智症症狀↓↓↓↓

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既成事實 花更多時間照顧

Pei Chin說自從阿乖患病後，她也十分難過：「因為阿乖現在跟以前都不一樣了，以前看到我們都會很熱情迎接，邊笑邊跑來還會尾巴搖個不停，現在都呆呆的，也不認得人。」心裡雖然難過，但Pei Chin說既然已成事實，便應花更多耐心跟愛心來愛她照顧阿乖：「大小便雖然失禁了但我們都不抱怨，勤奮一點拖地、撿大便，眼睛不好吃飯找不到碗，我們就一匙一匙餵她。」

我們很愛妳！希望妳在我們家都是快樂的回憶❤️ Pei Chin

養了阿乖11年多，Pei Chin說人寵之間都存在著很多美好快樂回憶：「雖然她可能現在都不記得了，也不認得我們是誰，但是只要我們記得就夠了！」

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