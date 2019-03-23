【窩心狗狗】偷鄰居鞋子　金毛做賊背後理由超感人：女主人有腳傷

外國有一頭金毛尋回犬化身神偷，偷走鄰居家門前的助行鞋。正當該鄰居以為這是個惡作劇時，她查問後才得知原來另有內情，原來金毛犬偷鞋是為了家中患腳傷的女主人。

日前，外國女子Kelly Dent因得知朋友Susan需要一雙助行鞋，便決定將自己那雙轉送給她。於是，Kelly將鞋子暫時放在家門前。翌日下午，Kelly在下班後卻發現鞋子不翼而飛。她原本以為是Susan取走了，但翻看閉路電視後才發現真兇「另有其狗」。

Kelly把一雙助行鞋放在家門前。（示意圖）（Amazon）

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大感不解的她和Susan一同翻看閉路電視，發現真正的「賊人」原來是住在旁邊的金毛尋回犬Finnie！她憶述當時情況：「我們看到賊人的一刻不禁大笑！」她們決定拜訪Finnie的家，並將閉路電視片段展示給Finnie的男主人看。Finnie的男主人看畢片段後隨即大笑，似乎並不感到意外。Kelly引述該名男主人解釋，指家中女伴最近有腳傷，相信Finnie是為了女主人而偷鞋。

男主人邀請Kelly進屋坐坐，Finnie隨即搖著尾巴走過來。當Finnie看到Kelly拿回鞋子時有點錯愕，連一直搖擺著的尾巴也頓住了。Kelly摸摸牠的肚皮以示友好 ，牠立刻繼續搖尾，似乎已當了Kelly是朋友。

Kelly和Finnie現時已經成為了好友，她每天上班前也會在門前留下零食，待Finnie過來尋寶。她笑言Finnie依然不改「小偷本性」：「Finnie每日也會過來我門前兩次，看看這裏有沒有東西牠需要取走。」

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