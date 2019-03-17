貪吃金毛偷吃當場被捕　緊咬麵條與主人力搏　誓死不肯吐出

大家都是愛狗的人，有時候狗狗偷吃東西，主人也會讓牠放肆一下，但最怕就是狗狗把不該吃的東西吃下引起不適。狗狗你可知道，大家都是為你好的。 近日，便有隻貪吃狗狗因偷吃而成為熱話。這隻為食金毛，竟然趁著主人不為意時，把剛買回來的生麵塞到嘴裡，還裝作一臉無辜似。但牠滿口都是麵條，可以不認的嗎？

是否所有狗狗都天生如此貪吃呢？（IG@jcthegoldenretriever）

這隻為食的金毛尋回犬JC來自台灣高雄，牠的主人川崎南見近日將影片上傳至Facebook群組「黃金獵犬大聯盟」，並引起不少人討論。從影片中可看到，一名婦人正與金毛在角力，雙方像是要使出渾身氣力互不相讓。只見婦人雙手環抱住金毛，邊大聲叫著：「這不能吃啦」！

～點擊圖片看這貪吃狗在吃什麼～

放開我，我什麼也沒做啊！（IG@jcthegoldenretriever）

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不能亂吃東西

當鏡頭移到金毛JC的正前方，這時才發現狗狗嘴邊流出白色細長條狀物體，原來這是生麵條。婦人繼續對狗狗叫著：「拼命在吃喔」！縱然嘗試要狗狗把麵吐出來，但牠就是不肯鬆口，還露出一臉無辜的樣子。幸好，在家人同心協力下，終於把生麵條從狗狗口裡拿出來，而狗狗也沒把麵吞進肚裡。

~點擊圖片看貪吃JC的生活照~

主人很疼錫JC，實在很擔心牠亂吃東西會引起不適。（IG@jcthegoldenretriever）

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據悉，這隻金毛JC和其他金毛尋回犬一樣，是個滿腦子是食物的貪吃女生。只要有食物出現，牠都會衝上前要吃。縱然家人都已提防JC亂吃食物，但沒想到牠手腳這麼快，把生麵這樣狼吞虎嚥的往嘴裡塞。

縱然狗狗露出無辜的大眼睛，眼神直盯盯的看著鏡頭，但嘴巴兩旁掉出的麵條，實在令人忍俊不禁。網民看到後，也紛紛留言指「哪隻金毛不是吃貨？」、「有這麼肚餓嗎？」、「牠眼神像是在說，我只是吃個東西，為什麼要這樣抓我。」、「轉正面的哪一刻實在笑死我了」、「生的也好吃嗎？」。另外，也有網民擔心狗狗亂吃會闖出禍來，建議要好好訓練狗狗。