老金毛患青光眼失明　直至「恩公」出現　引領牠走出黑暗

乖巧聰明的金毛犬經常被訓練成導盲犬，為視障人士引路。但如果失明的是一隻狗狗，又應該由誰去為牠引路呢？美國一隻11歲的老金毛犬因青光眼而失明，於是其主人便養了一隻僅4個月大的金毛犬為牠作伴。他們驚喜發現，這隻小金毛會在外出時為老金毛引路！

美國北卡萊羅納州有一隻失明的金毛尋回犬Charlie，牠在2016年時因老化而患上青光眼，最後更需要切除雙眼。牠因失明而變得悶悶不樂，然而一隻小金毛犬Maverick的出現卻為牠枯燥的生活帶來曙光。

Charlie（左）在2016年時因老化而患上青光眼，最後更需要切除雙眼。（Instagram@charlieandmav）

▼▼▼▼▼點擊圖片看更多小金和老金的溫馨點滴▼▼▼▼▼

+ 9 + 8 + 7

Charlie主人Chelsea Stipe去年發現自己懷孕，因此她決定飼養多一隻金毛犬，以陪伴她的子女成長。今年年初，僅4個月大的金毛犬Maverick正式加入這個家庭。Chelsea形容：「Maverick剛來到時已發覺Charlie有點與別不同。牠看到Charlie經常會找不到玩具所在，此時牠會主動撿起玩具放到Charlie的面前。每當散步時，牠也會為Charlie引路。」

每當散步時，Maverick會主動為Charlie引路。（Instagram@charlieandmav）

Chelsea指，Charlie在Maverick加入後明顯變得更活潑：「我買了玩具給牠們，但牠們很少玩玩具，多數也只和對方玩。」為了紀錄牠們相處的溫馨畫面，Chelsea特地為牠們開設了Instagram帳戶，結果大受網民歡迎，開戶至今僅4天已吸引逾5萬人追蹤。

【周五心意運動．讓#心意成為眼和耳】您捐一份$50晚餐錢，已可助推行導盲犬服務，即到「01心意」平台捐款支持【香港導盲犬服務中心】。