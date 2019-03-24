為食法國老虎狗奇招偷食　網民：牠用生命吃飯

正所謂「民以食為天」，這句話亦非常適合套用於貓狗身上。 早前，有網民在抖音上載了一段有趣影片，片中的法國老虎狗彷彿「用生命吃飯」。短短數秒，已經盡展狗狗貪吃的本性。

為了吃飯，狗狗竟然單腿支撐在桌上。（抖音影片截圖）

早前，有網民在抖音上載了一段影片。內容是他回家裡，還沒走進客廳，已經遠遠看到家中的法國老虎狗在偷吃，而且牠的偷吃技術超高，竟然使出「黃金右腿」讓自己掛在半空中......

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用單腿支撐身體

原來主人在出門前，擔心愛犬會偷吃，於是把狗糧放到茶几上，殊不知，牠還是想到了辦法！由於茶几與沙發之間隔了一段距離，牠只好飛身過去，用雙手撐著茶几，猶如一道吊橋般連接著茶几與沙發，然後試著把頭埋進狗碗裡。可惜，狗糧放置於茶几中央，即使牠撐著身體，還是有一點點距離。最後，牠拉一拉筋，試著用單腿支撐身體，嘴巴才能碰到美食，大快朵頤。

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幼小的後腿支撐著身體。（抖音影片截圖）

網民嘖嘖稱奇

片中，法國老虎狗大口大口地吃著乾糧，只用一隻幼小的右腳撐在沙發上，看得人膽戰心驚。有網民把影片轉發到Facebook，短短五日間已經獲得近千位網民按讚。不少網民都對片中的法國老虎狗嘖嘖稱奇，指牠「好身手」、「功夫了得」、「用生命在吃飯」、「高難度吃法」，亦有網民擔心牠會受傷，「牠怎麼下來？」、「怕受傷」。