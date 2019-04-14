狗狗當魔鬼教練　外國型男Instagram示範高難度人狗運動

外國一名健身發燒友經常在網上分享健身片段，當中不乏其愛犬及年幼兒子的身影。他的狗狗和兒子會配合他做出簡單動作，助他挑戰體能極限，令人嘆為觀止。

近年流行健身，不少人也愛上做運動。如果你覺得獨自做運動太沉悶，有否想過其實家中狗狗也可以是個運動良伴？和狗狗一同做運動不但可強身健體，更可增進彼此感情。

健身發燒友Charlie經常和愛犬Focus及兒子Loke一同健身。（Instagram@__charlie_climb__）

▼▼▼▼▼點擊圖片看Charlie如何和愛犬Focus齊健身▼▼▼▼▼

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外國有一位名叫Charlie的健身發燒友，特別鍾情於攀爬類運動，如攀石及引體上升等。他的Instagram帳戶分享了一系列特別的健身短片，那就是他和愛犬Focus及兒子Loke「一同健身」的系列。所謂「一同健身」，其實Focus和Loke只需配合他做出輕而易舉的動作，如擊掌或坐在他身上等。

不管是豔陽高照的夏天或是白雪皚皚的冬天，Charlie也堅持帶著Focus和Loke在不同的公園和運動場努力鍛鍊。他的Instagram上現時已有萬多名粉絲，喜歡健身而又有養狗的你不妨參考一下他的健身方法！

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