3導盲犬接力陪跑　助視障人士完成半馬賽事：謝謝助我圓夢

近年跑步熱潮盛行，馬拉松賽事更是場場爆滿。許多人也視完成馬拉松賽事，是人生目標之一。 近日，就更有一位視障人士，在3隻導盲犬的協助後，成功跑畢半馬賽事。而他表示要完成賽事，最大難度就是如何與導盲犬的步伐配合，不能打亂節奏。

導盲犬也穿上鞋子，助視障人士完成半馬賽事。（instagram@nyrr）

New York Road Runners在3月17日（星期日），於美國紐約舉辦了一場盛大的馬拉松比賽，當日身為Guiding Eyes for the Blind的CEO──Thomas Panek也有出席，並在3隻專業又可愛的導盲犬協助下，成功跑畢全程。

~點擊圖片看導盲犬如何在半馬賽事裡大顯身手~

比賽完成後，Panek興奮地與3隻狗狗合照。（instagram@nyrr）

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Panek本身也是視障人士，他表示要與狗狗完成半馬賽事，最大難度是如何與狗狗步伐配合。「狗狗是喜歡運動的動物，牠們最喜歡就是無拘無束地跑動。所以大家在遛狗時，隨時要注意把狗狗拉回來，以免牠跑得太開心而走失。」

3導盲犬分工合作

半馬賽事全程為21公里，Panek在3隻拉布拉多導盲犬協助下，最終以2小時20分鐘的成績完成比賽。頭5公里，Panek與黑色的Westley一起比賽。接著是黃色的Waffle作助手，牠是比賽中唯一的雌性狗狗，但卻是跑得最快的一隻，因此安排在中段位置。最後，Panek與Gus一起努力，順利衝線。

幸好這次協助Panek的導盲犬都訓練有數，牠們都乖乖地按路線帶著Panek前行。在比賽後，Guiding Eyes for the Blind的Facebook裡表示，Gus經歷這次馬拉松賽事後，便會退役，並會以寵物的身份，與Panek及其家人一起共度晚年。而Westley和Waffle，現時正與有需要協助的視障人士配對，希望很快便能投入工作，為更多有需要的人服務。