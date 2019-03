3導盲犬接力陪跑　助視障人士完成半馬賽事：謝謝助我圓夢

近年跑步熱潮盛行,馬拉松賽事更是場場爆滿。許多人也視完成馬拉松賽事,是人生目標之一。 近日,就更有一位視障人士,在3隻導盲犬的協助後,成功跑畢半馬賽事。而他表示要完成賽事,最大難度就是如何與導盲犬的步伐配合,不能打亂節奏。

導盲犬也穿上鞋子,助視障人士完成半馬賽事。(instagram@nyrr)

New York Road Runners在3月17日(星期日),於美國紐約舉辦了一場盛大的馬拉松比賽,當日身為Guiding Eyes for the Blind的CEO──Thomas Panek也有出席,並在3隻專業又可愛的導盲犬協助下,成功跑畢全程。

比賽完成後,Panek興奮地與3隻狗狗合照。(instagram@nyrr)

Panek本身也是視障人士,他表示要與狗狗完成半馬賽事,最大難度是如何與狗狗步伐配合。「狗狗是喜歡運動的動物,牠們最喜歡就是無拘無束地跑動。所以大家在遛狗時,隨時要注意把狗狗拉回來,以免牠跑得太開心而走失。」

3導盲犬分工合作

半馬賽事全程為21公里,Panek在3隻拉布拉多導盲犬協助下,最終以2小時20分鐘的成績完成比賽。頭5公里,Panek與黑色的Westley一起比賽。接著是黃色的Waffle作助手,牠是比賽中唯一的雌性狗狗,但卻是跑得最快的一隻,因此安排在中段位置。最後,Panek與Gus一起努力,順利衝線。

幸好這次協助Panek的導盲犬都訓練有數,牠們都乖乖地按路線帶著Panek前行。在比賽後,Guiding Eyes for the Blind的Facebook裡表示,Gus經歷這次馬拉松賽事後,便會退役,並會以寵物的身份,與Panek及其家人一起共度晚年。而Westley和Waffle,現時正與有需要協助的視障人士配對,希望很快便能投入工作,為更多有需要的人服務。