1歲貓貓因患病長不大　體重僅兩磅　成收容所親善大使

美國有一隻1歲大的貓貓，因患上腦積水而不懂長大。這隻小貓到現時也僅得兩磅重，身型、體重都跟一隻兩個月大的小貓無異。也正因為其長不大的身體太萌，牠目前成了收容所裡的親善大使。

Tennessee是一隻患有腦積水的小貓，雖然牠現時已一歲，但僅得兩磅重。（The Odd Cat Sanctuary）

Tennessee是一隻患有腦積水的小貓，目前住在美國Massachusetts州一家專門接收特殊貓貓的收容所「The Odd Cat Sanctuary」中。因受腦積水影響，雖然牠現時已一歲，但牠的身型及體重仍維持在兩個月大時般，僅得兩磅重。

Tennessee獲救前的居住環境十分擁擠，與多隻貓貓同住。（The Odd Cat Sanctuary）

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「The Odd Cat Sanctuary」的創辦人 Tara Kay表示，Tennessee獲救前的居住環境十分擁擠，與多隻貓貓同住。Tara指其他獲救的貓貓體型均屬正常：「只有Tennessee較獨特。你可以看出牠有著成貓的牙齒，但牠卻永遠也只能保持小貓的體型。」

雖然Tennessee的體型與別不同，但並沒令牠灰心喪志；Tara反而指牠是收容所內的親善大使。Tara補充：「每次看見其他貓時，牠便會上前用鼻子蹭對方，還會輪流和不同貓貓午睡。」在眾多貓貓當中，Tennessee跟August最為熟稔，後者是一隻小腦發育不全的小貓。每當August睡覺時，Tennessee就會湊上前，絕對不會讓牠孤單地入睡。

Tara笑言：「就連收容所內最害羞的貓也無法拒絕Tennessee。」