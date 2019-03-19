日本貓咪咖啡店提供特殊按摩服務　客人慘遭「性騷擾」絕不投訴

貓咪咖啡店近年越開越多，相當盛行，要突圍而出，便要花點心理。 這間日本的貓咪咖啡店，為了吸引別客人，在店裡提供推拿服務。客人可躺下稍作休息，並由專業的推拿師替你按摩。但這裡畢竟是貓咪咖啡店，貓咪突然出現是很正常，而牠們的行為也是不受控制，因此不少客人慘遭「性騷擾」，但從沒收到投訴。

這間貓咪咖啡店有23隻貓咪，與客人共度美好時光。（twitter@29nekocafe）

這間在日本福井市的貓咪咖啡店名叫猫カフェ福ねこ，內裡有23隻可愛貓咪提供服務，與客人在咖啡店裡互動。不少貓奴也被這些貓咪吸引，前來與貓咪共度美好的療癒時光。

~點擊圖片看貓咪如何施展牠的特殊按摩技巧~

這是1人1貓共同提供服務，要額外收費嗎？（twitter@29nekocafe）

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像許多貓咪咖啡店一樣，店裡會貼出貓咪出勤表，大家可輕易知道哪些貓咪今天有上班，哪些貓咪在休息。當走進這貓咪咖啡店時，很容易便被貓海所包圍。尤其是冬天來訪的話，這些正在打工的貓咪們，早已當客人是移動暖包，爭相前來取暖。

貓咪出勤表，可知你心儀的貓咪今天是否有開工。（twitter@29nekocafe）

特殊推拿服務

咖啡店不僅提供貓咪與客人共餐，還有一個非常「特殊」的服務，讓許多網民慕名而來。咖啡店特意請來推拿師為客人按摩，希望客人放鬆享受。但這裡畢竟是貓咪咖啡店，貓咪們是不受控制的。

店裡有幾隻特別親人的貓咪，同時也有很特殊的癖好，就是當牠看到有人要享用推拿服務時，便會主動跑上按摩椅，一頭便鑽到客人胯下，令客人十分尷尬。

客人離開後，貓咪還賴在椅子上享受餘溫。（twitter@29nekocafe）

大家都明白貓咪與人親近的話，便會不顧害羞的鑽到人身上取暖。但被按摩的客人，往往是趴在床上，根本看不到什麼情況。而貓咪這時，就會鑽到客人身上最溫暖、最有氣味的地方，即通常就是胳肢窩或胯下。結果引起客人相當尷尬，以為按摩師作出了什麼古怪行為。當得悉真相後，真是哭笑不得。