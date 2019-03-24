為睡得舒適　貓主子伸手拉奴才大腿

作為貓奴的你，當然深深明白貓咪才是家中的主人。縱然你在安睡中，貓咪還會霸氣地對你作出諸多要求。 這隻貓咪便因為睡得不舒適，希望拉動奴才大腿，但盡力1秒後便放棄，直接倒頭繼續去睡。網民看到後都大叫：「已盡力過！」

相信貓咪已盡力了，就讓牠繼續好好睡吧！（抖音）

從短片中可看到，一隻貓咪在睡到一半時突然驚醒，似乎覺得睡覺的位置不太舒適。「奴才！你的腿就不能否合攏些？」，由於奴才沒有回應，於是貓咪心有不甘地伸出牠的右臂，然後希望用神力將奴才的大腿合起。但不到1秒，發覺根本沒法抬動，旋即接受命運，投降宣布放棄，然後倒頭又去睡了。

~點擊圖片看貓咪如何大戰奴才大腿~

奴才睡得這麼死，但貓主子卻感到睡得不舒適。（抖音）

至於貓奴呢？在整個過程中，一動也不動，完全沒有回應貓咪。相信他也不知道自己的這個睡姿，竟會為貓咪帶來如此大的困擾。不過，最終人和貓都繼續安睡，也算有個美滿的結局。

影片被網民轉貼到Facebook群組「貓咪也瘋狂俱樂部」後，旋即引起大量網民回應。「奴才完全是睡死」、「腳太開了我快跌下去了啦！」、「朕就是要躺在這裡！」、「也算盡了力」、「睡不舒服！用力！抬不動！秒放棄！」、「這就是傳說中的典型抱大腿！」，可見大家都為貓咪抱不平，一致認為：「做錯的一定是貓奴！」

最終人和貓都穩穩的入睡，也算是完滿的結局。（抖音）

【周五心意運動．讓#心意成為眼和耳】您捐一份$50晚餐錢，已可撐徬徨新失明人士適應轉變，重啟自主新生活，即到「01心意」平台捐款支持【香港失明人協進會】新失明適應服務

