【西環狂徒】浪喵糧兜被屢淋火水　貓義工：請問對你有乜好處？

流浪貓狗每天過著顛沛流離的生活，無法確保每餐都可以獲得溫飽。不少愛護動物的朋友，為了讓流浪動物獲得一絲溫飽，於是加入獨立義工的行列，餵飼街上的浪浪。今早，由西環貓義工開設的Facebook專頁「西環貓奴」，便揭發有狂徒在貓糧兜加入火水，動機不明。

圖片可見，貓糧兜內的糧表面，都蓋上了一層油。(受訪者提供)

昨天（3月27日）傍晚，由西環獨立貓義工開設的Facebook專頁「西環貓奴」，發布了一張貓糧兜的照片，內容直指有狂徒在糧兜加入火水。貓義工接受《香港01》訪問時指出，「過去3個月裡面，已經發現3次有火水加咗落貓糧。」

「老貓餓起上嚟咩都會食。」她指出，假如貓隻嗅覺靈敏，牠並不會進食被火水沾濕的貓糧，不過老貓的嗅覺遲鈍，因此未必會發現貓糧出問題。問及最近該區流浪貓的身體狀況，她指有部分貓隻精神狀態明顯轉差，不過流浪貓的健康狀況向來不穩定，她亦不排除有其他原因：「佢食咗，健康可能會有影響，但未必即時出問題，不過有啲貓明顯瘦咗，提唔起精神。佢病咗，我都未必捉唔到佢去睇醫生，最近仲有兩隻唔見咗。」

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曾於貓糧加入泥沙

「我之前一直採取容忍嘅態度，擔心公開件事會影響到啲小朋友。今次我真係嬲到震，忍唔到。」火水溝貓糧的事件早於3個月前發生，她何以默不作聲呢？她表示，擔心事情公開會讓流浪貓陷入危險。而早在半年前已經有人把泥沙加進貓糧：「之前係放沙石！真係好陰質！啲泥沙混入咗貓糧，佢哋唔會識得分邊啲係沙，邊啲係糧，食咗膀胱會出問題！」

問及義工會否尋求警方協助，她指即使向警方求助，亦不一定能夠搜捕到毒貓者，因此目前仍未有進一步的決定，是次公開事件純粹想其他義工有所警惕：「等大家都可以留意吓。」

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