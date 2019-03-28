【動物福利】Google街景狗臉照被打格　主人：感謝如此重視私隱

Google街景車何時會出現在你家附近，大家未必會知道。但近日有網民分享了多張Google街景車拍攝下來的照片，令所有人都被逗得大笑。網民發現Google街景車拍下了家中狗狗的照片，並且貼心地為狗狗臉打格了！主人表示：「實在很高興Google如此重視我家狗狗的私隱」。

在Google街景裡看到自己家的狗狗當然感到開心，但有必要這樣遮臉嗎？（facebook@Madelyn Rotella）

發布這張有趣的Google街景圖的，是來自加拿大的Madelyn Rotella，而主角就是狗狗Legend。她聽朋友說最近Google街景近日更新了她家附近的街景照片，出於好奇心底下便上網查看，結果讓她發現了極為搞笑的事情。

我是這次的主角Legend。（facebook@Madelyn Rotella）

「當我移動Google街景到我家附近的草地上時，便發現到我家狗狗的背影，但再細看之下，差點便要笑死了。Google街景竟貼心地為狗狗的臉打了格，令牠的樣子模糊起來不易被辨認。」Rotella隨即便將這個有趣畫面展示給朋友，告訴所有人她的愛犬Legend被Google街景車拍攝到，並出現在Google街景裡。

Rotella笑言不知道為何要替狗狗打格，但也感謝Google如此重視狗狗的私隱。（facebook@Madelyn Rotella）

Rotella猜想這個畫面，應是在去年夏天時所拍攝。每當天氣較熱時，愛犬Legend都喜歡到草地裡乘涼。「Legend曾經是流浪狗，縱然我們收養了牠，家裡有舒適的床鋪和冷氣，但牠還是比較喜歡躺在泥土和草地上！」

自動模糊人臉功能

事實上，Legend並非首隻被Google打格遮臉的動物，自從2007年起Google街景車便到處拍攝街景，在2008年時開始使用自動模糊人臉的功能，以保障被拍者的私隱。但現在看來，似乎小動物也有這資格。早在2015年時，英國劍橋也有一張優美街照，當中的一頭母牛，面部也被打格了，當時也成了網上熱話，大家都覺得很有趣。

在2015年時，一隻母牛被Google街景打格，當時也成為一時熱話。（網上圖片）

Rotella在Facebook裡分享了這張被打格狗狗的照片，並在標題寫著：「我很高興知道Google非常重視我家狗狗的私隱」，在短短幾天內，已有3萬3千多個讚好，並有9千多個分享，可見大家都很喜歡這張相片。「雖然，至今我還是不太明白，為何Google要為Legend的臉打格，保護其身份。但我欣賞他們尊重私隱的行為！」Rotella表示會好好照顧Legend，不會再讓牠感到飢餓，要與牠一起歡樂地生活下去。

除了有這些打格臉的照片外，Google街景也曾拍下不少特別的照片，例如有寵主在Google街景裡看到已離世愛犬的樣子、也有一隻狗狗狂追Google街景車，結果不斷獰臉畫面不斷出現，這都是Google街景為大家帶來的樂趣。

另一隻被Google保護身份的狗狗。（Google街景服務截圖）

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