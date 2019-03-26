被虐狗未能忘記過去　吃東西永遠剩半　主人：牠想留給有需要同伴

在巴西有隻曾受虐待的狗狗，在吃東西時永遠都吃剩一半。起初主人不解牠的行為，但後來猜想，牠以前在外流浪時常其他狗狗在一起，所以吃東西會剩下一半，希望與其他挨餓狗狗分享，真的是超有愛！

我經常告訴Otávio「這些食物都是你的，你可盡情地吃！」

縱然大家今天看到Otávio是隻愉快，並經常搖著尾巴的狗狗，但其實牠曾有一段傷痛的過去。在2018年年初，Joice Lamas和她的丈夫在巴西一個動物救援組織裡，將Otávio領養回家。據義工表示，Otávio曾遭棄養，又被前主人虐待，幸好義工及時將牠救出，雖然現時Otávio身上的傷口已癒合，但心底的陰霾卻一直沒法治好，牠總是害怕與人類接觸。

可愛的Otávio，是隻充滿了愛的狗狗。（facebook@Joice Lamas）

用愛去改變

幸好在Lamas的愛錫下，Otávio有個溫暖的家。Otávio到新家幾個月後，已有明顯變化。曾經，牠是隻畏縮膽小的狗狗，當有人要去接觸牠時，總會縮到一旁避開。但現在的Otávio，已變得喜歡被撫摸，喜歡與人親近，但有一點還是沒有改變，就是牠哪奇怪的吃東西方法，或許這就是潛藏在牠心底不可磨滅的悲傷往事所造成。

~點擊圖片看這隻充滿愛的Otávio~

只把狗糧吃一半，Otávio到底為何要這樣做？（facebook@Joice Lamas）

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只吃一半食物

無論Lamas在Otávio的碗裡放上多少食物，Otávio總是吃剩一半。為何牠會有這個行為，實在沒法得知背後原因。Lamas猜想這可能與Otávio長期被人忽略有關，可能牠每餐都被餵得很少，而與餐之間又相距很久，所以牠想把食物留下來，生怕自己又要度過挨餓日子。又或是，牠在流浪時身邊曾經有許多正在挨餓的狗狗，所以牠希望把食物留給牠們。

不管是哪個原因，都是令人心痛的。現在每次餵Otávio時，我都會輕聲地對牠說：「Otávio！沒關係的，你可以吃掉所有食物，這都是你的，我們不會再讓你挨餓。」 Joice Lamas

要照顧一隻曾遭虐待的狗狗是件充滿挑戰性的事，但每當看到Otávio有所改變，付出的努力都是值得。「我不會再讓牠有所缺失，無論是食物或是關懷，我們會盡力讓牠過得開心。不管發生什麼事，都會伴在Otávio有身邊，因為牠已是我們家中一份子。」