台灣推「毛小孩遊台南友善地圖」　列出攜寵好去處大獲好評

台南市政府觀光旅遊局最近推出「毛小孩遊台南友善地圖」，並獲一致好評，大家可帶寵物走到戶外，呼吸大自然空氣，同時又能欣賞美景，人寵無拘束地散步，悠然自得。

台南市政府觀光旅遊局為了推廣更友善毛小孩的旅遊空間，推出了「毛小孩遊台南友善地圖」，推出後普獲好評，讓民眾暢遊台南市綠色景點又能帶寵物走出戶外。

該地圖列舉台南市21處地點，有埤圳風景區、休閒農場、濱海遊憩區、歷史文化園區、公園及友善寵物的餐廳商店等。

湖光山色的虎頭埤阿勃勒盛開時，林間掛滿黃色的花有如黃金雨。（高維奇@台灣動物新聞網）

免門票的埤圳風景區：德元埤荷蘭村，埤塘的水穿過梵谷橋下緩緩流動著，柵欄在綠色草皮上延伸著，這幅景致非常適合有乳牛之鄉稱號的柳營。葫蘆埤自然公園：古稱「番子田埤」，後景緻也了新南瀛八景「菱香倒影」。需要門票：虎頭埤風景區，台灣第一座水庫，有著「小日月潭」的美稱，也是台南居民的後花園。

免門票的文化園區：原台南水道-淨水池區，沿著竹林中間的階梯往上走，會看見一棟有如古堡的建築，灰色的石頭建築鑲著一扇扇藍色門扇，藍色大門內的神祕區域是蝙蝠棲息地。烏樹林文化園區，搭乘著五分車在濃濃日式風的木造車站前停下，在這裡，除了享受搭乘復古小火車樂趣外，也可以到鐵道文物館裡看看過往的鐵道史料。

安平寵物公園擁有完善寵物運動設施。 （高維奇@台灣動物新聞網）

免費的公園：安平寵物公園，擁有完善寵物運動設施，主人與毛孩同樂的翹翹板、讓狗狗飛越的輪圈架、登高的A型板等等許多友善的設施。巴克禮紀念公園，春夏綠意盎然，秋冬樹上則是多了黃紅色落羽松的點綴，走在公園裡常見到主人帶著毛孩子散步在林間，有如國外景緻一般的悠閒。

南元休閒農場優美的環境也養了不少可愛動物。（高維奇@台灣動物新聞網）

需要門票的休閒農場：南元休閒農場，優美的環境也養了不少可愛動物，毛小孩在這可以不受拘束，開心玩耍後跟主人一同睡在湖上的木屋。森呼吸JORONA PARK寵物農場，全台南第一間的寵物休閒農場－園區設施都以毛小孩的快樂為出發點，有開放式的戲水池、200坪的草皮、毛小孩自助澡堂。仙湖農場，獨立的山丘上有著一片農場，在這座小山，住著許多快樂的農夫和可愛的動物，過著農忙後在無際的戲水池邊望著山林景色的閒適日子。

不需門票的濱海遊憩區：台江國家公園遊客中心，白色的建築物外觀亮麗的在水面上聳立著，簡約的建築線條更是引人入勝。需門票者：雙春濱海遊憩區-Vanahim愛莊園，白色的木麻黃與水面交織而成的倒影，總是吸引很多人來此拍攝浪漫婚紗，一走進木棧道，很難不被這樣的場景吸引。漁光島，擁有茂密的海岸森林，過橋就可抵達獨立安平南方的小島，穿過森林可見到有如月兒灣灣般的沙灘海灣，猶如城市的海岸秘境。需門票：七股鹽山，高度約20公尺的鹽山是七股濱海的地標，也是許多旅人來台南必去的景點。

其餘景點資訊可上網「毛小孩遊台南友善地圖」或台南市政府觀光旅遊景局網站搜尋。

【本文獲「台灣動物新聞網」授權轉載，原文：毛小孩遊台南友善地圖 獲民眾好評】