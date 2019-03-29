家貓肚子太誘惑　小三生情不自禁狂摸　每天遊走上學遲到邊緣

台灣一名小三學生經常遲到，但原因竟然不是遲起床。他的爸爸Steven最近在網上發布一則影片，揭露真正原因。原來小男孩家中養了一隻虎斑貓，名叫「可可」，「可可」每天早上都會露出誘人的肚子討摸，小男孩起床後總是抵不住誘惑上前按摩，就這樣，他頻頻遊走在遲到邊緣。

Steven說，兒子每天早上都抵不住誘惑，狂摸「可可」肚子。（steven chou fb截圖）

影片可見，「可可」在床上舒適地躺著，翻出誘人肚子，小男孩情不自禁地幫忙按摩，不過開心的時間總是過得很快，時間一分一秒流逝，每當小男孩玩到得意忘形之時，便意味著他再次上學遲到。

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Steven指，「可可」每天早上都會趁兒子換衣服時，跑到床上賣萌，孩子每當看到就忍不住一起玩，結果經常遲到。其實，小男孩和「可可」之間感情十分要好，當他在寵物店遇到「可可」時，已不斷懇求可收養牠，並答應會幫忙照顧，爸爸也想孩子當個有責任感的人，於是答應了。

當「可可」來到家後，小男孩真的履行承諾，全天候照顧「可可」，為報答家人照顧，「可可」每天都會到門口迎接家人。

Steven將兒子摸貓片段在facebook分享，結果引來大批網民留言，不少人都說家中有一隻這樣可愛的喵星人，很難不遲到：「手法很純熟。」、「有這樣的主子，想要拿全勤，應該是不可能吧！除非可以帶主子一起去上班。」、「我上班遲到也都是這個原因。」

沾到便便不敢說 老貓坐砂盆旁愧疚 爸爸轉身拭淚

除了這故事外，《香港01》過往亦報道過不少人貓暖心故事。其中一故事，是講述台灣網民牛十三家中養了一隻名叫「小鬼」的小貓，小鬼在16年歲那年到了彩虹橋。由於牠晚年行動不便，有次大便時不小心沾到便便又不敢說，爸爸見狀不斷問牠，牠只是默默低著頭，爸爸看見牠愧疚的樣子，不禁偷偷拭淚。

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