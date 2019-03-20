【尋秦記】主要演員均為貓狗奴　古天樂收養劇中狗拍檔照顧終老　

藝人古天樂昨日（19）公布旗下電影公司的多部新作，當中最為備受矚目的肯定是《尋秦記》電影版，不少影迷也很期待戲中演員相隔18年再續前緣。《尋秦記》中的主要演員不止演技好，就連愛心也爆棚，在社交平台上不乏他們和小動物的合照！其中一位女角更以身作則收養多隻中年狗，打破多數人只願收養幼犬的風氣！

古天樂曾領養劇中狗拍檔。（網上圖片）

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古天樂所飾演的「項少龍」多年來一直在觀眾心中留下深刻印象，外表冷酷的他原來對小動物甚有愛心。

1998年，古天樂在拍攝劇集《寵物情緣》時認識了雪橇犬「阿Lo」。他對「阿Lo」一見鐘情，因此在拍畢此劇後便隨即收養了「阿Lo」。古天樂非常疼愛「阿Lo」，在牠面前經常展現出調皮一面。為了紀錄與愛犬的生活，古天樂更曾拍攝一系列名為「阿LO傻呼呼日記」的短片，親自為愛犬配音。「阿Lo」在2008年以15歲高齡離世，據指古天樂當時因此傷心了數個月。

雖然古天樂現時沒再養寵物，但他在2017年接拍了電影《喵星人》，與貓貓有大量對手戲，可見他仍十分喜歡小動物。

宣萱現時共領養了3隻中年唐狗。（Instagram@ jessicahsuan_official）

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宣萱在《尋秦記》中飾演「烏廷芳」一角，現實生活中的她是位愛心滿瀉的狗奴！宣萱向來致力支持動保活動，在不同的動保活動中也不難找到她的身影，如SAA的「人狗同樂百萬行」及救狗之家的「Peak to Fong 狗狗同樂日步行籌款」等等。

她同時亦以身作則以領養代替購買，高峰時期她曾同時飼養了6隻狗狗。她現時共領養了3隻中年唐狗，分別為「Scooby」、「Moon」和「Lok Lok」。她希望能藉此鼓勵人們收養中老年的狗狗，不要只考慮領養幼犬。當中7歲的「Lok Lok」在被領養前確診癌症，但宣萱依然沒有放棄牠，寧願花錢帶牠做手術及進補。

郭羨妮在高峰時期曾養有三狗一貓。（微博@郭羨妮）

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郭羨妮在《尋秦記》中飾演「琴清」，為「項少龍」的夢中情人。其實她也飼養了多隻貓狗，高峰時期共有三狗一貓，非常熱鬧。在其女兒Kylie出生前，她的社交平台幾乎全都是貓狗的萌照。

她家中的貓狗陪著其女兒長大，感情深厚。她曾在網上分享女兒擁著貓貓的照片，並留言道︰「無論人或動物，都需要愛和擁抱，抱一抱世界多美好。」可惜她家中的部分貓狗因年老而離世，現時只剩下一貓一狗。

雪兒飼養了3隻哥基犬。（Instagram@ michelle_saram）

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+ 4 + 3 + 2

在《尋秦記》中飾演趙倩的鄭雪兒不但戲內溫婉可人，戲外對小動物同樣溫柔。雪兒在Instagram的自我介紹中以「愛動物之人」自稱，她的Instagram上有大量與不同狗狗的合照，可見她對狗狗的愛並無品種或地區之分。

在眾多狗狗之中，她似乎尤其鍾愛哥基犬，共飼養了3隻哥基犬，每隻也十分可愛！

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