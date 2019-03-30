英國自殺橋累計600隻狗狗跳橋　橋邊豎警告牌：牽好你的狗

狗狗都會自殺？英國有一座橋，自1950年代開始成為人所共知的「自殺橋」，會在橋上自殺的，不止是人類，還有狗狗...... 有科學家指，犬隻受橋底的水貂吸引所致，但事實是否如此，至今仍未有答案。

每年都有無數狗從橋上跳下來。（Google圖片）

鄰近英國敦巴頓，有一座橋興建於歐沃頓溪流上方，連接著歐沃頓莊園，它就是歐沃頓橋。這是英國非常有名的貓狗自殺橋，自1950年代起，每年最少會有一隻狗，越過橋邊的欄杆，從橋上一躍而下，摔落15公尺深的瀑布，當場命喪橋底。

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根據數字反映，過去曾經有超過600隻狗跳橋，當中近50至100隻命喪橋底。為了讓狗主人提高驚覺，橋邊還豎立了「危橋——請牽好你的狗。」的標示牌。至於狗自殺的原因眾說紛紜，過去有不少人都認為跟鬧鬼有關。

2015年，當地哲學家Paul Owens亦就這現象，撰寫了一本書。他認為，狗自殺的原因應歸究於已逝世的歐沃頓夫人。書中指出，自歐沃頓男爵病逝後，她經常會在橋上徘徊。自從她去世後，歐沃頓莊園的房子和庭院裡，曾多次出現「半透明的人影」。狗狗有可能看到歐沃頓夫人的靈魂，因此從橋上一躍而下。

橋上有標示牌，勸導市民要拉緊狗狗。（網上圖片）

也有不少科學家亦嘗試解釋這個現象，他們認為狗是被橋下的水貂吸引而出現上述行為，而犬隻嗅覺越靈敏，越有機會受氣味吸引，當中包括牧羊犬、獵犬。另外，由於雨水會把水貂的氣味沖淡，所以幾乎每次狗自殺事件都發生在晴天。

而美國牧師Bob Hill近日亦指出，狗「自殺」與靈異事件無關，這現象完全來自於附近水貂的氣味，他指出：「當狗經過這座橋時，會聞到水貂、松鼠或其他哺乳類動物的氣味，然後牠們會跳到欄桿上，再失足掉到橋底。」他建議狗主經過歐沃頓橋時，要用力拉緊狗繩，以防牠跌到橋上從而掉進峽谷裡。