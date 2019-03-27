老狗患分離焦慮症　無人在家便自殘　主人一招成功安撫牠

一隻老狗患有分離焦慮症，只要主人不在身旁就會不停地吠叫，甚至作出自殘行為。主人費盡心思，也尋求了獸醫的藥物協助，也沒法讓狗狗情緒平伏。但在一個偶然的機會下，主人採用了這方法後，竟然令狗狗感到安心。就算主人離家，狗狗也能安靜地熟睡，這方法究竟是什麼呢？

年老的Sara患了分離焦慮症，令主人極之擔心。（The Dodo）

Sara曾經是隻甜蜜可愛的救援犬，但近年牠飽受分離焦慮症所困擾，活在恐慌不安之中。每當Sara的主人Colleen離家上班時，狗狗便陷入恐慌之中，不安地叫著，在家裡來回地走動。幸好，Colleen最近終於找到方法，令Sara情緒平伏下來。

狗狗用力地在大門上擠壓，結果弄傷了自己。（The Dodo）

Sara的分離焦慮症是這幾年才發生，牠變得不能適應自己一人獨處留在家裡。當沒人在家時，Sara便會顯得不安，甚至作出自殘行為。牠吠叫著，不斷地喘著氣，將家具咬壞，翻遍整個家也要找到主人。

假人與主人同等大小，但這能騙到Sara嗎？（The Dodo）

有一次，Colleen離家後折返，留意到Sara竟不斷地用鼻子在大門上擠壓。Colleen看到這畫面後極之傷心，她運用了坊間不同的方法，例如是用CBD油（一種專為動物平伏情緒而設，有助舒緩焦慮、癲癇症等問題）、一些緩解分離焦慮壓力的訓練，又經常帶狗狗外出散步。甚至從獸醫裡取得了Prozac、Clomicalm這類治療焦慮症藥物，以及鎮靜劑處方藥等，但都未能撫慰到狗狗的情緒。

分身助焦慮老狗

在苦無頭緒的情況下，Colleen的堂兄給了她一個意見，就是當沒人在家時，留下自己的「分身」陪伴在Sara的左右。這個分身，就是與Colleen同等大小的布公仔。雖然Colleen對這計劃一直抱懷疑的態度，但事實卻出乎意料地取得極好的成效。

Colleen表示她會經常伴在Sara身邊，不會讓牠感到寂寞。（The Dodo）

「沒想過Sara會這麼簡單便被騙到，但這分身公仔成效極佳。我將自己平日穿的衣服和舊眼鏡放到公仔身上，狗狗便開始親近它。我將這分身命名為Dolly，更將它放到床上，以吸取更多氣味。我甚至還特意將Dolly放到我平日很少與Sara一起互動的地方，希望狗狗會接受。經過多次的觀察，布公仔真的能令Sara放鬆。我嘗試離家幾小時，發覺Sara也能安靜地睡在梳化上，就像自己在家裡般。」Sara滿意地說著。

當然，Colleen也明白自己在Sara心中是無可取締的，Dolly的作用只是幫助Sara情緒平伏下來，在她需要外出時，作為陪伴狗狗的工具。「只要有空，我便會陪著Sara，我不會讓牠感到寂寞！」