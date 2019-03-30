Barry主人趕不及告別：知道噩耗一刻我在駕車　眼淚已不停流下來

退役警犬Barry昨日（3月29日）離世。事隔一天，其主人Jess情緒仍未完全平復下來，她接《香港01》訪問指，Barry的遺體稍後會火化。她坦言，至今仍未能接受愛犬離世的殘酷現實，傷心程度就好像痛失家人一樣，但她說日後會繼續領養Barry的師弟、師妹，讓Barry的愛延續下去。

（facebook@警犬巴打Barry）

按圖看Barry最後一面↓↓↓↓↓↓↓

+ 6 + 5 + 4

今日上午11時，Barry遺體已被寵物善終公司領走，火化後的骨灰，部分會存放在警犬訓練學院，部分則會保存在Jess家中。Jess亦透露，Barry的名字會刻在警犬訓練學院。

Barry離開時沒有痛苦

「昨日牠送我出門後十多分鐘，家中工人便致電告訴我，知道噩耗一刻我在駕車，雖然立即折返，但眼淚已不停流下。」回想起Barry別離的一刻，Jess說完全沒有心理準備。Jess引述傭工指，Barry走的時候沒有痛苦：「無痛苦都係好，每次牠病的時候，都會很易累、不停抽搐，還要到醫院插滿喉管。」

（facebook@警犬巴打Barry）

回顧Barry Sir生前照片↓↓↓↓↓↓↓

+ 6 + 5 + 4

Jess形容，Barry是位樂觀、謙厚的小朋友。她記得，Barry初到家中報到，已表現得十分成熟：「一般狗狗會爭食，但牠永遠像個哥哥般，讓家中其他兩隻狗狗先吃。」Jess又指，Barry來到家中不久，還未習慣退役生活，往往會在家中保持戒備狀態，但後來經過相處磨合，Barry很快會融入家庭生活，無論Jess去到哪裡，Barry都會像「貼身膠布」般哄在一起：「佢由一個英雄，變做一個小朋友。」

主人：失去牠就像失去親人一樣

Jess早已習慣與Barry一起的生活，無論開不開心，人狗都攬在一起，如今Barry突然離世，Jess說一下子沒法接受：「以往每天起床我都會大叫Barry，然後牠便會走過來，今天當我大叫，Barry沒有理會，牠繼續睡在床裡。」她坦言，自己首次經歷狗狗死亡：「原來狗狗死了，與死親人死了一樣，要承受同樣的痛，睡不了、眼淚不斷流。」

不少狗主當經歷過愛犬死亡，便會因為怕傷心，而拒絕再養狗狗。但Jess肯定地說，當她準備好的時候，定會再到警犬訓練學院領養Barry的師弟師妹：「我想Barry也一定會想我這樣做。」

Barry是隻在2017年時退役的警犬，在服役期間牠曾經屢次勇破大案，功績顯赫，因此給許多市民留下了深刻印象。而在2017年12月時，Barry參加了警隊的「警犬領養計劃」，於是便被新主人Jess所收養。但去年被證實胸腔間長了一個腫瘤，Barry昨日最終不敵病魔離世。