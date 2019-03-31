鬥牛犬搬家後情緒低落　主人載牠回鄉探老友開心到彈起

美國有隻混種鬥牛犬，由於性格膽小，容易出現攻擊性行為，需要花很長時間才能結交朋友。牠在半年前跟隨主人搬家後，由於無法結交新朋友，牠整天都悶悶不樂，還差點患上抑鬱症！幸好，主人想出好辨法，牠才重新展現出笑容。

Juno是一隻很可愛的狗，不過牠的性格帶點侵略性，因此難以結交朋友。（Instagram圖片：notdrowningbutwagging）

Juno是一隻3歲的混種鬥牛犬，由於牠擁有極強的侵略意識，所以牠需要花一段長時間才能跟人類、狗狗建立感情，所以不容易結交朋友。

牠的主人Kelly Tedford在2017年收養Juno時，並不知道這件事，她指出，「我領養Juno時，不了解牠的背景。當我看到牠的領養廣告時，只知道牠是一隻成年犬，並且兩度被人遺棄。」Kelly是一個非常有毅力的人，即使Juno性格再慢熱，她仍然有信心征服牠，「我握著狗零食，坐在地上花了半個小時，牠終於願意親近我。」

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與同伴分隔兩地

Kelly的職業是遛狗人，每天定時帶客人的狗狗散步，以賺取金錢。當她把其他狗狗介紹給Juno時，牠經常會因為害怕而做出攻擊的行為，令牠難以交友。經過Kelly長時間訓練，Juno才適應新生活，並跟狗狗成為了好朋友。

六個月前，Kelly轉換了新工作並需要搬家。自從搬家以後，Juno經常都情緒低落，還開始出現抑鬱的症狀。由於Juno經常會出現侵略性行為，導致牠難以在新社區認識朋友，而Kelly亦不再以遛狗人作為職業，Juno接觸其他犬隻的機會大幅減少，令問題持續惡化。於是，Kelly決定要給牠一個驚喜──

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Kelly決定帶牠探望老朋友！Juno一下車，便急不及待要探望好朋友，馬上衝到牠們的家裡，雀躍地跟牠們打招呼，彷彿說著：「老朋友，很久沒見了！我很掛念你！」其後，Kelly帶著Juno和牠的朋友，一起到附近河畔游泳。

Kelly看到Juno的笑容後，認為長途跋涉地帶牠回鄉探望朋友完全值得。Juno回家後，心情明顯好轉，她目前打算每個星期都會帶Juno回去一次。