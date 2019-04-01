【貓狗攻防戰】陌生狗狗來家中暫居　膽小貓藏身洗手盆不敢走開

當喵星人第一次遇上汪星人時，究竟會出現什麼反應呢？ 在美國洛衫磯，最近便有隻貓咪生平第一次遇到狗狗。當貓咪看到突然出現的狗狗後，竟嚇得找地方躲藏起來，並決定暫時留在洗手盆裡生活，因為這個地方是狗狗沒法爬上來的。

大膽奴才，竟把怪東西帶了回朕寢宮！（Jinny Ryann Pollinger）

這則有趣的新聞，來自美國洛衫磯。Bambi是隻可愛的小貓咪，雖然牠的主人Jinny Ryann Pollinger表示，這貓咪有很多行為就像是一隻狗，例如當留意到有人在窗外走動時，牠喜歡撲到陌生人身上玩耍，甚至發出類似咆哮的聲音。

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Bambi是隻膽小的貓咪，對任何小改變也會顯得不安。（instagram@jinny_and_tonic）

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貓和狗的相遇邂逅

雖然Pollinger一再強調Bambi是隻像狗的貓咪，但事實上Bambi是隻貨真價實的貓。當Pollinger把Dog Cafe裡的狗狗帶回家時，她應該已能預想到Bambi不會覺得高興。

怎樣看Archie也是隻可愛的狗狗。（Jinny Ryann Pollinger）

Pollinger本身是在一間The Dog Cafe裡工作，最近剛救出了一隻名叫Archie的狗狗，需要先在一個暫養家庭寄住1星期。Pollinger覺得自己可以應付到這隻1歲的混種小狗，於是便把牠接了回家。

就這樣躲在洗手盆裡，貓咪你也太膽小了。（Jinny Ryann Pollinger）

「當我帶著Archie回家時，貓咪Bambi原本是蜷縮在梳化上，但看到狗狗後，整個身體便顯得僵硬了。Bambi一直緊盯著Archie，心裡應該有千百個問號『那怪傢伙究竟是什麼？』最終，Bambi似乎害怕了，牠決定逃避，找地方把自己藏起來。」Pollinger回想起貓狗第一次邂逅的情況，也覺得很好笑。

經過一星期的相處，貓咪似乎開始可與狗狗有點互動。 （Jinny Ryann Pollinger）

一開始，Bambi選擇藏身在壁櫥裡，但牠很快就知道這裡不夠安全，於是牠選擇跳到洗手盆裡。Bambi留意到狗狗Archie沒法跳到櫃枱上，所以洗手盆應該是個不錯的藏身地點。而且家裡有兩個洗手盆，Bambi可在兩個洗手盆裡走動。

雖然貓咪Bambi感到害怕，但狗狗Archie卻一直渴望能與貓咪玩耍。在這星期裡，Bambi一直保持著警惕的態度，但到了最後一天時，Bambi終於放下了戒心，與Archie來了個小小的互動。當Archie走近洗手盆時，Bambi會走出洗手盆，但牠只是觀察著Archie，雖然已不像初次見面般會聳起尾巴並發出嘶嘶叫聲，但仍只是一臉好奇地看著這頭陌生的小傢伙。

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在The Dog Cafe裡不止可飲咖啡，還可在這裡領養狗狗。（facebook@The Dog Cafe）

當Archie走近洗手盆時，Bambi會走出洗手盆不在把自己藏起來。但牠只是觀察著Archie，雖然已不像初次見面般會聳起尾巴並發出嘶嘶叫聲，但仍只是一臉好奇的看著這頭陌生的傢伴。

The Dog Cafe的服務可網上預約。（網上截圖）

現在，Archie已回到The Dog Cafe裡，但Pollinger還是有機會把Archie帶回家的。Pollinger期待著Bambi與Archie的下次相遇，希望牠倆能成為好朋友一起玩耍。不過以防萬一，兩個洗手盆還是會預留給貓咪，以備不時之需。