開心速遞員每次送貨都與狗合照　IG吸4萬粉絲追蹤

開心可以很簡單,只要懂得欣賞生活細節上的美好,也可樂上一整天。 在美國新奧爾良,便有位名速遞員以最簡單的方法,來讓自己過得開心,也把這份開心分享與大家。他的快樂很簡單,就是與狗狗一同合照。網民看到人與狗狗燦爛的笑容後,所有憂愁都一掃而空。

今年30歲的Jason Hardesty是個樂觀的人,最喜歡就是和狗狗開心合照,把快樂分享與別人。(instagram@jhardesty)

這些愉快的人狗合照相片,來自美國新奧爾良的Jason Hardesty。他是一位UPS的速遞員,在他所處理的派遞路線上,會遇到很多狗狗。而Hardesty最期待的,就是能與這些狗狗合照,並在Instagram上與所有網民分享這份快樂。

~點擊圖片看速遞員與狗狗的生活日常~

所有可愛的狗狗,都是在派遞時所遇到的。(instagram@jhardesty)

+ 32 + 31 + 30

年輕區裡的狗狗會更友善

Hardesty表示,他從事派遞工作已好幾年。從前他一直處理的派遞路線都是舊區,那裡的狗狗大都不喜歡親近陌生人,有人接近便會吠叫。但兩年前,公司安排他派遞另一條路線,從此他的生活便變得不一樣。這個區裡住的都是年輕人,而且大都是單身,更重要的是,他們所養的狗狗,都是友善又喜歡親近人。

熱情的狗狗跑到派遞車前,歡迎Hardesty的到來。(instagram@jhardesty)

「每當我派遞包裹,走近大門時,屋內的狗狗便會高與地走近討摸,牠們都是可愛的孩子。」Hardesty一直有分享這些人狗合照到Instagram裡,但近日,他的IG在48小時內,突然多了超過1萬個followers。原來,美國小說作家Jami Attenberg(著有《All Grown Up(無處停歇)》、《All This Could Be Yours》等作品)也住在Hardesty所處理的派遞區,她在自己的twitter裡,分享了#pupsofjay這個Hardesty使用的標籤,因此令Hardesty的IG一夜爆紅。

經Jami Attenberg推介,Jason Hardesty的IG追隨者由2000變成20000,現在更是超過40000了!(網上截圖)

承諾逢周五分享快樂

除了小說作家外,美國創作歌手Neko Case也留意到Hardesty的開心照片,並大力推崇。雖然Hardesty本身自己並沒有養狗狗,但所有狗狗都看來很喜歡他。Hardesty見網民都十分喜歡這些開心照片,於是更承諾會在每個星期五的晚上,更新一張人狗合照,希望大家都能被這份正能量所感染。