開心速遞員每次送貨都與狗合照　IG吸4萬粉絲追蹤

開心可以很簡單，只要懂得欣賞生活細節上的美好，也可樂上一整天。 在美國新奧爾良，便有位名速遞員以最簡單的方法，來讓自己過得開心，也把這份開心分享與大家。他的快樂很簡單，就是與狗狗一同合照。網民看到人與狗狗燦爛的笑容後，所有憂愁都一掃而空。

今年30歲的Jason Hardesty是個樂觀的人，最喜歡就是和狗狗開心合照，把快樂分享與別人。（instagram@jhardesty）

這些愉快的人狗合照相片，來自美國新奧爾良的Jason Hardesty。他是一位UPS的速遞員，在他所處理的派遞路線上，會遇到很多狗狗。而Hardesty最期待的，就是能與這些狗狗合照，並在Instagram上與所有網民分享這份快樂。

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所有可愛的狗狗，都是在派遞時所遇到的。（instagram@jhardesty）

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年輕區裡的狗狗會更友善

Hardesty表示，他從事派遞工作已好幾年。從前他一直處理的派遞路線都是舊區，那裡的狗狗大都不喜歡親近陌生人，有人接近便會吠叫。但兩年前，公司安排他派遞另一條路線，從此他的生活便變得不一樣。這個區裡住的都是年輕人，而且大都是單身，更重要的是，他們所養的狗狗，都是友善又喜歡親近人。

熱情的狗狗跑到派遞車前，歡迎Hardesty的到來。（instagram@jhardesty）

「每當我派遞包裹，走近大門時，屋內的狗狗便會高與地走近討摸，牠們都是可愛的孩子。」Hardesty一直有分享這些人狗合照到Instagram裡，但近日，他的IG在48小時內，突然多了超過1萬個followers。原來，美國小說作家Jami Attenberg（著有《All Grown Up（無處停歇）》、《All This Could Be Yours》等作品）也住在Hardesty所處理的派遞區，她在自己的twitter裡，分享了#pupsofjay這個Hardesty使用的標籤，因此令Hardesty的IG一夜爆紅。

經Jami Attenberg推介，Jason Hardesty的IG追隨者由2000變成20000，現在更是超過40000了！（網上截圖）

承諾逢周五分享快樂

除了小說作家外，美國創作歌手Neko Case也留意到Hardesty的開心照片，並大力推崇。雖然Hardesty本身自己並沒有養狗狗，但所有狗狗都看來很喜歡他。Hardesty見網民都十分喜歡這些開心照片，於是更承諾會在每個星期五的晚上，更新一張人狗合照，希望大家都能被這份正能量所感染。