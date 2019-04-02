【貓帶頭盔】忘記蓋擋風罩　兜風貓肥臉被吹得擠成一團

一般來說，貓咪都不太愛出門，但台灣卻有隻喜歡外出的貓咪。 這貓咪經常與主人外出逛街，更會坐上電單車兜風。但這次主人忘了替主子蓋上頭盔的擋風罩，結果貓咪臉容扭曲，相當有趣。

嬛嬛是一隻喜歡逛街的貓咪，牠居住在台北市內湖區。主人在外出時，便經常會帶著牠在身旁。最近，牠又和主人一起外出，更戴上主人特別找來的迷你頭盔，本以為可以很有型地坐在電單車上看沿路風景，怎料粗心大意的主人，竟然沒有替貓咪把頭盔的遮風罩關好。

貓咪被大風吹得張不開眼睛，其實瞇著眼也很可愛。（facebook@加菲氏嬛嬛）

影片拍攝當天，風比較大，可聽到風聲呼呼作響。嬛嬛坐在電單車上，臉被大風狂吹，全程扭作一團，什麼也看不到呢！這張臉容扭曲，亦被網民笑稱是黑臉。

網民看到嬛嬛坐電單車的照片後，都覺得有趣極了，紛紛留言想看更多嬛嬛有趣照。「真的好乖巧」、「我快要笑死了」、「是風太大嗎？我覺得根本是太肥了！」、「肉都擠在一起」、「我們家的貓咪也要試試」。

~按圖看更多嬛嬛生活照~

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