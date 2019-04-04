5級大火下狗狗被困　2天後主人回現場竟聞狗吠聲　幸運狗奇蹟生還

美國上周四（3月28日）發生了一宗大火，當時有一隻狗狗被困。但滅火後消防沒發現狗狗蹤影，主人雖然悲傷，但也只能接受現實。兩天後當主人重回到公寓旁時，竟聽到熟悉的吠叫聲，於是報警救助。最終消防成功將狗狗從3樓桌底下救出，人狗終可團圓，而消防員也稱這是奇蹟，狗狗實在太幸運。

大火被列為5級，屋頂都被燒得通紅。（twitter@Harrisonburg Fire）

美國維珍尼亞州北部的哈里森（Harrisonburg），在上周四（3月28日）發生了一宗5級大火，當時狗主Kayla Blake外出，只留下了愛犬Rebel在家。「當我收到電話，被告知我居住的地方發生大火。我幾乎是歇斯底里的呼叫著，因為我實在很擔心愛犬Rebel的安危。」

~點擊圖片看狗狗如何被救出~

愛犬被救出後，主人擁著狗狗，並與前來幫忙的消防員合照。（twitter@Harrisonburg Fire）

Rebel表示，Kayla是她在3年前於動物保護中心裡領養的。從那以後，人狗便沒有分離過。Kayla是James Madison University裡的心理系學生，在這幾年的校園生活裡，狗狗一直陪伴著她，是她最親密的朋友。

大火蔓延得很快，消防員花了近兩小時才將火勢控制。（twitter@Harrisonburg Fire）

據悉消防員在中午12時05分到達，由於火勢猛烈，隨即升級為5級大火。直到下午1時45分，火勢才被完全控制，期間已安排疏散附近居民，但就是沒看到Kayla的愛犬。Kayla說警方告訴她父母，由於大火關係，四周地板都已倒塌，相信Rebel沒法脫離。即使沒有被壓著，也極可能因高溫而死亡。

到了周六時，Kayla和朋友一起回到公寓地下，突然她聽到了熟悉的狗吠聲，隨即便致電給警方與消防部門。最終消防在3樓房間桌子下方，發現了奇蹟生還的Rebel。「消防員進入公寓不久，便聽到其中一名消防員大喊『我們找到牠了！』並向著我豎起了大拇指。他們稱由於房門緊關著，所以Rebel沒有被直接燒傷。」Kayla緊抱Rebel高興地說著。

~點擊看Rebel的生活日常~

Rebel陪伴Kayla經歷了許多事，是出雙入對的好友。（Kayla Blake）

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最終，Rebel只是鼻子輕微被灼傷，經獸醫診斷後，表示牠雖然輕了接近10磅，但一切還算健康。而Harrisonburg Fire的消防員則向傳媒表示，這宗大火可能由亂扔煙頭所引起，再次呼籲不要亂掉煙頭，以免引起火災。

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