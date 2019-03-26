漏電釀火災9狗慘被燒死　狗主含淚發文警惕應定期檢查電線

導致家居意外的主要原因，往往是大家安全意識不足所致。 近日在社交平台Facebook多個群組裡，都有分享著一篇狗主喪狗的慘痛經歷。發文者指早前一場家居大火，活活燒死家裡9隻狗狗，令她極為傷痛，而起火元兇，就是家裡老舊的電線，她希望藉著文章警惕其他人，注意家裡電線安全，避免下一次悲劇發生。

曾經11隻狗狗排排坐著影相，如今已不能再重現。（facebook@十勇士的玩具煩狗城）

這場大火發生在3月15日的台灣新北市汐止區，發文者蘭蘭欣原是11隻狗狗的主人，她與丈夫都是愛狗之人，更稱「我們不生小孩，因為他們就是我們的孩子」。但當天她帶著有狗狗去看醫生時，怎料在不到2小時內，便與家中狗狗天人相隔。

這張大床曾是狗狗們最愛窩著的地方。（facebook@十勇士的玩具煩狗城）

~點擊圖片看十勇士的舊生活照~

+ 7 + 6 + 5

據悉事主在11時15分帶有心臟病狗狗外出看獸醫，到12時53分時有人打來指她家中失火。縱然她已即時趕回家，但一切已太遲，房間早已被燒成焦黑，好幾隻愛犬更是死在床邊。

痛失愛犬，狗主哭成淚人。（facebook@十勇士的玩具煩狗城）

疑電線老化漏電釀成火災

消防與警方到場調查後指，「起火原因就是電線走火，鑑識科判斷起火點是我床旁邊，那邊只有一個插座上面是符合安全等級的4個分接插頭，上面插了吹風機、美腿機、充電線，出門前都沒有使用，而且電源是關著的。」縱然電源關著，但極有可能是電箱已失效，沒法作出漏電跳掣斷電的作用。事主在整理傷痛後，發文警惕所有家庭，都應定期維修電線和注意電箱是否正常運作。

這個承諾將延續下去。（facebook@十勇士的玩具煩狗城）

「不管是多安全的插座，都要拔掉」，消防員說不管是多安全的插座都要拔掉，拔掉才是斷絕所有意外的發生。她痛心地指「我們目前這輩子賺的錢和心血全部都沒了，身外之物，我們還可以努力，但9個孩子的離去才是最無法接受，最疼痛心碎的事，希望大家藉由我慘痛經驗，重新審視家中電線安全」

香港機電工程署網站，有提出不少電器安全指引，大家不妨多留意。（網上截圖）

根據香港機電工程署指引，為避免電路負荷過重，造成火警危險，每一個供電插座上只可插上一個萬能蘇或一個拖扳。拖扳上不應插上任何萬能蘇，而在萬能蘇上亦不應插上任何拖扳，這都是基本的安全措施。若長時間不用，應將電源掣關掉，避免只用遙控器使影音器材進入備用狀態等等，這都可降低火警出現的機會。

【周五心意運動．讓#心意成為眼和耳】您捐一份$50晚餐錢，已可助推行導盲犬服務，即到「01心意」平台捐款支持【香港導盲犬服務中心】。