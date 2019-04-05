主人問：你在哭嗎？　法虎露出厭世臉　原來偷藏的肉塊不見了

很多狗狗都有把東西藏起來的習慣，在牠的認知裡，幾乎所有牠能夠接觸到的東西，都是牠的所有物，食物當然不能例外。 有位網民早前在Facebook上載了一段影片，內容是她的愛犬一直把臉埋在櫃子裡，怎樣叫牠都不回應。網民猜到牠把東西藏在櫃裡，結果當她提及「肉」的時候，狗狗竟然......

法國老虎狗「丸丸」一直把臉藏在櫃子裡。（影片截圖）

網民「悅安」早前在Facebook群組貼發佈了一段影片，內容是她家裡的法國老虎狗「丸丸」，不知為何把臉藏在茶几的櫃子裡，一直動也不動。她叫了丸丸幾聲，問牠：「你在找什麼？」牠都不願意回應......

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偷藏的肉不見了！

直至悅安再問牠：「你在找什麼呢？」丸丸才把臉轉過來，一臉沮喪地看著她。她再問：「你在找什麼呢？」丸丸仍然默然不語，眼睛裡泛著淚水，彷彿在問：「我的肉在哪兒？」

當牠聽到悅安問：「肉肉藏在裡面嗎？」牠的表情變得更黯淡，還發出嚶嚶的哭泣聲，看來丸丸偷藏起來肉不見了，令牠感到非常傷心。她再問：「沒有呀？你哭哭呀？」丸丸仍然不回應，現場只剩下牠沉沉的呼吸聲...

丸丸：「我的肉呢？」（影片截圖）

丸丸大概不願意面對「肉肉消失了」這個現實，才把臉一直藏才櫃子裡，看看消失的肉會否再現。

影片上載到Facebook後，網友紛紛讚好和留言，大部份網友都認為丸丸「很可愛」、「這表情好可愛」，有網友留言寫上丸丸的OS：「我的肉肉趕快還來哦！」、「我的私房肉，嗚嗚嗚」，豈料悅安竟親自回復：「被扣走了」。

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