法國老虎狗離世　台女叮囑下世當她孩子　超聲波照驚見汪輪廓

大家相不相信投胎這回事呢？台灣有位網民日前在Facebook群組上發文公開支持這個說法。這位網民的愛犬在前年因病去世，她叮囑愛犬定必要投胎回來，結果她年初產檢時，發現超聲波照片竟然浮現出發犬的輪廓！

5個月大的肉圓，因為一場大病離開了陳小姐。（受訪者提供）

「我很相信投胎這件事情！」早前有網民在Facebook群組發文指，她很相信輪迴、投胎這些事情，而她自己就是一個實例。陳小姐接受《香港01》訪問時指出，前年10月，5個月大的法國老虎狗「肉圓」，因為一場大病而離世。當時，她傷心欲絕地跟肉圓說：「一定要在回來當媽咪的小寶貝！」

直至去年4月，她稱在夢裡見到丈夫跟朋友領養了一隻法國老虎狗。她夢醒後驗孕，發現自己懷孕了：「那時候心裡就有點莫名的感覺，一直認為會不會是肉圓想回來找我！」

▼▼▼點撃圖片看肉圓的可愛照片▼▼▼

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今年1月她到醫院產檢為孩子照超聲波，發現懷了一個兒子，看著超聲波照片的她，不禁立即與丈夫說：「孩子會不會是肉圓回來投胎了！」原來超聲波的照片，竟然若隱若現地展現出肉圓的樣貌！肉圓的出生的月份剛好是5月出生的，碰巧她的預產期也同樣在5月！她覺得整件事太多巧合地方：「或許他是肉圓要回來這個家，我心裡真的很激動！」

在超聲波的照片裡，可以看到狗狗的輪廓！（受訪者提供）

現在距離預產期只有一個多月，他們每天都在倒數跟孩子見面的日子：「我跟我先生真的愈來愈期待！」