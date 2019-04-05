比特犬挑戰跨欄輕鬆越過四桿　全場一片笑聲

不少狗主都喜歡帶狗參狗障礙賽，內容包括跨欄、獨木橋、樓梯等等，既可以訓練牠的身手，又可以發洩牠的精力。 外國有位狗主便嘗試讓家中的比特犬挑戰跨欄，在開始之前，牠一臉威風地站在欄後，大家都屏息以待，結果牠走完四個欄之後，場內只剩下笑聲。到底發生什麼事呢？

Gus：「來看我多厲害。」（影片截圖）

美國有一隻外表威猛的比特犬「Gus」，牠是主人從收容所領養的犬隻。Gus的主人上月在Instagram上載了一段有趣影片，標題寫上「2020年奧運會跨欄運動員」，內容是Gus的跨欄片段。在影片的開端，Gus威風凜凜地站在欄桿後，當大家對牠充滿期望之際──

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+ 4 + 3 + 2

看起來威猛無比的Gus，連走一步路都可以震懾全場，要牠像普通狗一樣，賣萌跨越欄桿？當然不可能！牠一臉正經地往前走，用身驅把欄桿撞開，第一支、第二支、第三支、第四支，全部欄桿都一掃而下，牠還邊走邊擺尾，一臉得戚地看著鏡頭，全場只剩下一片笑聲。

Gus：「我挑戰成功了！」（影片截圖）

其實Gus是位天然呆，牠根本不曉得自己要把腳提高，才能跨過欄桿，結果把所有欄桿都撞跌，還懵然不知，害在場的每位都笑過不停。

影片上載至今，已經有超過15萬點撃，很多網民都因為Gus高超的跨欄技巧而捧腹大笑，更留言指Gus的跨欄姿勢「超高水平」、「很棒」，亦有網民為牠平反：「牠在表演新花式！」、「絕對會贏」、「這個是撞欄比賽」。

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