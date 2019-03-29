【貓奴景點】羅馬街頭現巨型貓貓光雕投影　遊客瘋狂與大貓合照

藝術一定就是曲高和寡，是小眾玩意？但其實藝術也可以很大眾化，可以與生活的結合。 近日在羅馬街頭，便出現巨型貓咪光雕投影，如果近日會去意大利旅行，不妨留意四周有沒有這些貓咪藝術蹤影。

晚上走到羅馬街上，便可欣賞到這些別緻的光雕藝術作品。（twitter@Luxmuralis）

從影片中可看到，有各種形態的貓咪光雕投影，穿梭在羅馬街頭。既有與古典建築物融合，也能與現代化建設相結合。當夜幕低垂時，貓咪便出現在羅馬市內的大街小巷。

~點擊圖片看看貓咪與光雕投影如何融入街頭~

大型喵星人光雕投影入侵羅馬，你留意到嗎？（twitter@Luxmuralis）

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製作團隊Luxmuralis表示，他們希望將藝術帶到街頭，並在意想不到的公共空間裡，展出別緻的視覺藝術作品。Luxmuralis團隊的首席藝術家兼藝術總監Peter Walker frsa也有份參與這次製作，再配合上首席藝術家和作曲家David Harper Msc的音樂，令這段影片生色不少。

光雕投影

大家對光雕投影或許感到陌生，但其實光雕投影（Projection mapping），就是一種投影技術，這技術可將物體（多半是不規則外形的物體）變成影像投影的顯示表面。物體可以是建築或大樓等。

而在香港，也有相類似的光雕投影。香港旅遊發展局在過去幾年，多次推出光雕匯演，舉行「閃躍維港」光影匯演。在2018年11月29日至2019年2月24日時，也在中環海濱舉行「閃躍維港燈影節」，當中採用了不少光影裝置，將維多利亞港兩岸化身閃爍燈影的舞台，與中環皇后像廣場聖誕樹、摩天大廈的聖誕燈飾互相輝映。