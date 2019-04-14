柴犬大哥哥與萌娃們成長日記　吃飯嬉戲同眠形影不離

如果從小就讓孩子們與寵物多接觸，相信對他們身心健康成長都有益處。 在日本有隻超萌的柴犬，牠是兩姐弟的大哥哥，與他們一起生活長成，並擔起大哥哥的責任，要好好照顧這對姐弟。

大哥哥果然有威嚴！（instagram@mm.mmk114）

如果從小就讓孩子們與寵物多接觸，相信對他們身心健康成長都有益處。在日本有隻超萌的柴犬，牠是兩姐弟的大哥哥，與他們一起生活長成，並擔起大哥哥的責任，要好好照顧這對小姐弟。

~點擊圖片看柴柴與姐弟們情同手足的生活照~

既然是兄弟姐妹，當然要穿起同一款衣服。不過柴柴不用穿呢！（instagram@mm.mmk114）

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這隻極可愛的柴犬來自日本，叫銀次郎ginjiro，今年已經5歲。牠與一對姐弟一起成長，算得上是大哥哥。而姐弟們也十分喜歡這大哥哥，經常伴在左右，一起依偎睡覺，一起拍照玩耍。姐姐叫「もあちゃんmoa-chan」而弟弟是「かい君kai-kun」，分別是3歲和1歲。

銀次郎的2019年曆出版了，你有沒有買到呢？（instagram@mm.mmk114）

~點擊圖片看真正的主角銀次郎~

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這隻顏值超高的柴柴銀次郎，在2018年時便已推出過一本《子守り柴犬 銀兄ちゃん》照片集，當中都是銀次郎與兩姐弟成長的照片，可看到姐弟們與柴犬相親相愛，溫馨感人的照片。如果大家未有機會看到這書的話，也可先瀏覽他們的Instagram。另外，可愛的銀次郎也出了Line貼圖，你購買了嗎？