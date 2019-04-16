金毛治療犬雨中呆站　背後原因：為鬥士們帶來快樂

在旁的打氣聲絕對會是動力來源。 今屆美國波士頓馬拉松賽事，有名穿著黃色雨衣的啦啦隊員為跑者加油，而且更是令參賽者精神為之一振，因這名啦啦隊員只是默默站在一旁，卻特別惹人注意，牠就是狗狗Spencer！

本周一（4月15日）是第123屆美國波士頓馬拉松賽事，數十萬人都在關注這比賽。而在眾多旁觀與打氣者當中，有位穿著金黃雨衣的啦啦隊員，特別招人注目，牠就是連續兩屆都有出現的金毛尋回犬Spencer！

Spencer有備而來，穿上金黃雨衣無畏風雨，也要替參賽者打氣。（facebook@Rich Powers）

這隻金毛叫Spencer，今年已經9歲，是隻出色的治療犬，牠不時會與主人Rich Powers一起出席學校、醫院或老人院的活動，將正能量與快樂傳播開去。而這次Spencer要做的，就是為參加波士頓馬拉松比賽的選手們打氣。

~點擊圖片看金毛如何替馬拉松選手打氣~

攝影師John Cuoco也被Spencer吸引，一起合照。（facebook@Rich Powers）

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連續兩年為選手打氣

Spencer為比賽選手打氣已不是第一次，在2018年時牠便坐在木箱上，口中叼著旗幟，為選手們打氣加油。影片上載到Facebook後，已有近300萬的瀏覽人次。今年Spencer更是有備而來，因留意到比賽當天會有微雨，因此穿上鮮明醒目的金黃雨衣以免淋濕，同時也令在場參與賽事的選手們精神為之一振。

~點擊圖片看金毛犬的日常~

Spencer平日會出席不同場給，把歡樂帶給所有人。（facebook@Rich Powers）

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除了Spencer會到場為馬拉松選手打氣外，Rich的另一隻狗狗Penny今年也有到場，牠們沒有高聲歡呼，只是叼著寫有「We Are Boston Strong」的旗幟並搖著尾巴，以友善的臉孔激勵所有參賽者。在比賽結束後，Rich已把Spencer與Penny的打氣短片放到網上，並期待與選手們在2020時再相見。