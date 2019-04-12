好心柴犬以為有人遇溺緊張狂吠　主人袖手旁觀只因...

狗狗的警覺性超高，一旦發現有什麼不對勁，便會立即狂吠，向主人求救。 這隻來自台灣的萌柴亦不例外。牠在旅行期間，看到有人在海裡浮浮沉沉，於是著急地追著牠吠叫，甚至跑進水裡，想把對方救上岸...結果，鬧出了一場笑話。

小米：「快起來！」（Facebook圖片：Travel of Rice 小米遊記）

台灣人氣網紅柴犬「小米」，平日最喜歡跟著主人一起遊山玩水，牠還擁有一個Facebook專頁「Travel of Rice 小米遊記」，專門記錄牠旅遊的點滴。

小米主人早前上載了一段影片，內容是他帶著小米到訪台灣小琉球花瓶岩的小奇遇。在影片開端，小米突然對著海邊狂吠，小米爸瞧牠的視線一看，發現有個人在海邊浮沉...

▼▼▼點撃圖片小米救人情況▼▼▼

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▼▼▼點撃睇片▼▼▼

誤以為男子遇溺

影片裡有個男子身穿藍色連體衣，在岸邊緩緩漂出海。小米看到後，立即緊張地對著他狂吠，更跟著他飄浮的方向移動，甚至不顧手腳被水打濕，走進水裡想要叫他。小米爸還為牠配了一句對白：「快起來，這樣會死翹翹啦！」

小米慌忙吠叫接近一分鐘，小米爸仍然冷眼旁觀，難道他為了拍影片而不顧他人的安危？此時，男子忽然從水裡抬起頭，彷彿聽到小米的叫聲，而他原來戴著浮潛專用的臉罩，真相終於大白。小米爸看著男子全身潛水裝束，早就知道他在浮潛：「那個人是在浮潛啦....」

小米經常遊山玩水。（Facebook圖片：Travel of Rice 小米遊記）

▼▼▼點撃圖片小米旅遊隨拍▼▼▼

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雖然小米擺了一個大烏龍，但網民們都對牠讚口不絕，留言大讚「很可愛」、「太懂事了」、「帥呀」、「好棒喔」、「好有愛」、「警覺性很高」、「好善良」。也有網民認為小米很聰明，很有當救難犬的潛質！

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