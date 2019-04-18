金毛犬ChiChi患癌病逝　四肢被截仍當治療犬　獲封年度英雄

美國一隻金毛尋回犬曾被狗肉屠宰場遺棄，更因長期倒吊灌食而失去四肢。牠後來被美國一位好心人收養，樂觀的牠不但沒有記恨人類，反而加入了治療犬行列，去年更獲得機構「American Humane」頒發年度英雄犬獎項。 牠去年3月被確診癌症，於死神搏鬥了整整11個月後，牠最終不敵病魔於今年2月病逝。

金毛尋回犬Chi Chi於2018年被選為年度英雄犬。（Instagram@chichirescuedog）

金毛尋回犬Chi Chi於2018年被選為年度英雄犬，甚受網民愛戴的牠在今年2月病逝，令不少粉絲感痛心。機構「American Humane」選牠為年度英雄犬，並非因其人氣，而是因為牠積極的生活態度。牠曾因被屠宰場傷害而失去四肢，從此須倚賴義肢行走；但仍無阻牠樂觀地活下去，牠甚至還擔任治療犬安慰他人。

2016年，Chi Chi被韓國狗肉屠宰場丟棄於垃圾筒內。（Instagram@chichirescuedog）

被屠宰場丟棄 須截肢保命

2016年，Chi Chi被韓國狗肉屠宰場丟棄於垃圾筒內，後來幸獲救援人員發現。當時牠的四肢因長期被屠宰場用鐵絲捲纏，將牠倒吊再灌食；因此其四肢大部分肌肉已壞死，必須截肢保命。救援組織其後為了讓Chi Chi能加速痊癒，便將牠送到美國洛杉磯接受治療。

Elizabeth Howell一家決定收養Chi Chi。（Instagram@chichirescuedog）

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美國一位好心人Elizabeth Howell在Facebook得知Chi Chi的經歷，瞬即被牠的眼神所吸引，決定收養牠。在一位製作動物義肢的專家幫忙下，Chi Chi終於能夠再次走路。然而，義肢在重新賦予Chi Chi活動能力的同時，牠的腳部亦因此長出腳瘡及腫瘤。

受傷後仍願化身治療犬親近人類

曾被屠宰場虐待的Chi Chi不但沒有記恨人類，反而加入了治療犬行列，四處安撫腦退化症患者、失去四肢的軍人及病人等。可惜，獸醫於去年3月在其鼻腔內發現惡性腫瘤，確診牠患上癌症。多次的放射治療雖令其病情好轉，但也令牠的細胞壞死。

Chi Chi和死神搏鬥了整整11個月，於今年2月病逝。不少粉絲均在其Instagram帳戶留言，以表哀悼，更有部分支持者繪製了畫像紀念牠。