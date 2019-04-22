【萌寵充電站】 狗界發哥愛行山　閒日愛打卡　輕鬆擺Pose無難道

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 Instagram帳戶「aspenthemountainpup」經常分享冒險狗Aspen的相片。Aspen由居住於美國科羅拉多州的夫婦Hunter Lawrence及Sarah Lawrence所飼養。他們是專業攝影師，並擁有一家工作室，平日經常會帶著Aspen外出旅行，到戶外探險，更會為牠拍下一幅幅漂亮的照片。

Aspen這張划艇照片在網絡上非常有名。 （Instagram圖片：aspenthemountainpup）

美國狗主Hunter從小開始已經很喜歡金毛尋回犬，他在2011年於網上看到相關廣告，於是挑選了Aspen，並於感恩節把牠帶回家。

他跟太太都是專業攝影師，尤其喜歡拍攝美麗的風景照。他們經常會帶Aspen到世界各地旅行，他們曾經在2015年花了一年時間，從美國科羅拉多州出發，展開公路旅行，途徑俄勒岡州、華盛頓，最終抵達加拿大。他們經常會帶著Aspen在風光明媚的地方露營，享受大自然如畫般的美景。

這次旅行的經歷更讓他們網遍網路，美國各大傳媒都有分享他們的旅程。

Aspen簡直是帥的代名詞！（Instagram圖片：aspenthemountainpup）

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現時8歲的Aspen，年紀雖然漸老，不過仍然非常上鏡，由於牠熱愛登山，有香港網民認為牠與常被野生捕獲的周潤發（發哥）有點相似。

喜愛旅行的Hunter和Sarah，早前更宣布在2019年會展開全新的旅途，屆時定必有更多漂亮的旅行照！

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