貓狗變怪獸後是怎樣撒嬌的？日插畫師用作品告訴你

作為貓狗奴的你，有沒有想過如果家中愛寵變得很巨大的話，能躺在牠們身上一起午睡，這是多麼寫意的事情。 日本畫師もの久保便用她的畫作，來實現貓狗奴的心底願望。她有一系列作品，都是將寵物巨大化，而且畫得很夢幻。不少作品中見到人寵互相依偎著，看了後令人大呼「很可愛呀！」

將巨大的貓當成梳化，一定又暖和又舒服。（twitter@Monokubo）

有沒有想過，在天氣寒冷的日子，如果能與家中寵物窩在一起互相取暖，這一定是極高興的事。如果，寵物能再變大一些，讓奴才們可躺在柔軟的肚子上，傭懶地度過安逸的一整天，那該有多好呢？

~點擊圖片看巨大化的貓咪如何施展牠們的魅力~

貓咪正等你拿罐罐呢！（twitter@Monokubo）

+ 12 + 11 + 10

日本插畫家もの久保（Monokubo），本身是個貓奴，而且有著天馬行空的想像力。她便將身邊遇到的小動物融入畫作中，但不是寫實的繪畫，而是將牠們巨大化。縱然小動物們都變大了，但牠們還是溫柔和藹，喜歡親近人。

~點擊看狗狗與其他小動物巨大化後如何治療人心~

柴柴這個笑容，再多苦惱也一掃而空。（twitter@Monokubo）

+ 31 + 30 + 29

Monokubo表示她是受到吉卜力工作室（スタジオジブリ, Studio Ghibli）的電影所啟發，因此繪畫出如幽靈公主和龍貓般的風格畫作。除了是貓和狗外，其實Monokubo還畫了不少在大自然中能遇到的小動物，例如是浣熊和狼等，還有可愛的柴犬與兔子，以及一些具神話色彩的動物。

所有小動物都是人類的好朋友，牠都希望與人類和諧共處，更喜歡相互依偎，可以的話，也不介意讓人類躺到牠們那柔軟的肚皮上，偶或也會露出一副討摸撒嬌的樣子。牠們永遠是人類悲傷時，最好的靈魂陪伴。

除了實體書外，還有Kindle版可供下載。（網上截圖）

如果大家喜歡她的畫作，除了可follow她的Twitter外，還可在Amazon購得她出版的插畫集。看到這些巨大化萌寵，是否更有意欲想領養一隻小動物呢？