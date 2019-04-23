癱瘓狗坐上「寶馬」輪椅後　終於可重拾散步興趣

縱然狗狗後肢癱瘓沒法動，但主人還是對牠不離不棄，這才是真正的好主人。 在內地有一隻後肢癱瘓的狗狗，雖然仍喜歡散步，但每次外出回後，都會拖得後肢磨爛。主人心痛狗狗，於是便特製了輪椅給牠。替狗狗裝上輪椅後，狗狗興奮得到處走動，重回昔日的活躍。

這隻狗狗有個好主人，縱然牠後肢癱瘓，主人也對牠不離不棄。（梨視頻）

在福建廈門，陳先生的愛犬因一次車禍，導致後腿癱瘓沒法自如地走動。就算勉強帶牠外出散步，回來時總發覺狗狗後肢都被磨爛了。由於心痛狗狗，於是特別為狗狗訂製了一輛「寶馬車」輪椅，讓牠可重拾回昔日的活躍。

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替狗狗裝上輪椅後，狗狗總於可再次自如地走動。（梨視頻）

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陳先生表示，這狗狗原本養在山上，在豬場裡看家院。當他把狗狗帶回家後，發現狗狗全身都是蜱蟲跳蚤，於是他用鑷子把蟲子逐隻抓出來，可見他真的很愛狗狗。雖然車禍後狗狗後肢癱瘓，但他還對狗狗不離不棄，沒有想過要放棄。

狗狗終於可再與主人一起外出散步，希望狗狗幸福快樂。（梨視頻）

為了令狗狗走動自如，他於是便替狗狗訂製了輪椅。當裝上輪椅後，狗狗便可自由地走動，主人也樂於常帶牠外出，更是每天遛狗3次。據陳先生表示，先前狗狗曾經走失過，他還特意請假去尋狗。為怕狗狗再次走失，已在狗狗輪椅裡裝上GPS。陳先生稱「牠雖然殘疾，但依然盡職看家護院。」可見他很愛狗狗，而狗狗也有相應的回報。

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