【復仇者聯盟】喵星人是黑豹祖先　神態姿勢相似度100%

電影《復仇者聯盟4》今天正式上映，引起廣泛討論。有日本網民在Twitter發起了#アニマルアベンジャーズ（Animal Avengers）的Hashtag，分享了多張與戲中英雄「撞樣」的動物相片。

電影《復仇者聯盟》的終章於今天（24日）正式上映，迎來最終結局。這齣電影讓全球戲迷引頸期盼已久，不但在網上引起熱烈討論，就連預售電影門票的網站也因太多人進入而癱瘓，可見其人氣之高。

電影《復仇者聯盟》的終章於今天（24日）正式上映。（MARVEL）

日本有網民於Twitter發起了有關《復仇者聯盟》的Hashtag，但這次的主角並非帥氣的電影角色們，而是與電影角色們「撞樣」的動物。Twitter名稱為「beniko71」的網民首先發起#アニマルアベンジャーズ（Animal Avengers）的Hashtag，並分享了多張動物相片。相中的動物們神情威武，就連姿勢也跟《復仇者聯盟》中的角色十分相似。

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