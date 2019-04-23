【復仇者聯盟】萌寵化身Marvel英雄　你家狗狗最似哪角色？

距離《復仇者聯盟：終局之戰》上映還有一天，大家過去一個月有努力重溫Marvel的電影嗎？每位英雄都有著鮮明的形象，令人過目不忘。 外國有位漫畫家，是個Marvel電影的超級粉絲，他過去畫了不少狗狗版的英雄角色，而且每幅圖都唯妙唯肖，讓人印象深刻！

八哥犬化身「蜘蛛俠」（Instagram圖片：joshlynchdraws）

美國漫畫家Josh Lynch，從小開始已經熱愛Marvel的電影角色。他從多年前開始，創作出「Dogs of Marvel Universe」（意思是「Marvel世界裡的狗狗」），以可愛的畫風新繪畫人所共知的英雄角色，包括《蜘蛛俠》、《鐵甲奇俠》、《美國隊長》、《死侍》等等。

而化身這些英雄角色的，並不是人，而是可以的狗狗，例如芝娃娃、英國老虎狗、八哥犬、法國老虎狗，什麼體型、外表的狗狗都有份！

▼▼▼點撃圖片看你家狗狗是哪個角色▼▼▼

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作為Marvel迷，Josh Lynch完全掌握了英雄們的神韻，所以大部份角色都唯妙唯肖，例如英國老虎狗化身的「浩克」、金毛尋回犬化身的「雷神」。不過，部分角色的反差超級大，例如「Iron Man」的真身竟然是芝娃娃！完全反映了Josh Lynch的幽默！「蜘蛛俠」更只有上半身有穿衣服！

大家對這系列「Dogs of Marvel Universe」的感覺如何呢？

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