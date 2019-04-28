【看門喵】貓咪組成守家聯盟　鄰居汪遭窮追慘變「落水狗」

貓和狗有宿世情仇？牠們之間有何恩怨，實在無人知曉。 這段有趣短片近日在網上瘋傳，一群貓咪佈下重重防線，誓要守護家園。影片中貓咪一直將狗狗驅趕，而狗狗像是無力還擊，場面有趣。

The Rolling Cat是衝鋒大將，看守家園第一線。（instagram@waltersantindy）

這段近日在網上瘋傳的有趣短片，引起大批網民關注。縱然大家都好像聽說過貓咪與狗狗有心病，沒法和平共處。但事實上又有許多貓狗是好友的案例，因此實在沒法弄清貓狗之間的恩怨情仇。而影片中的貓狗大戰，蓄勢待發，令網民大呼有趣。

~點擊圖片看這場有趣的貓狗攻防戰~

貓狗大戰一觸即發。（YouTube@walter santi）

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從影片裡可看到，一隻叫「The Rolling Cat」的貓咪正和狗狗對峙著，每當狗狗試圖前進，貓咪便窮追不放，誓要把意圖闖入的狗狗驅走。據悉這隻鄰居的狗狗名叫Coco，其實牠只是貪玩，想和貓咪們一起玩。但貓咪們似乎不領這好意，更是佈下重重關卡，滴水不漏的不讓狗狗走進貓咪的範圍。

The Rolling Cat的地盤意識很強，不讓鄰居狗狗靠近。（instagram@waltersantindy）

影片的字幕裡表示，這隻鄰居狗狗縱然可強行通過「The Rolling Cat」的防線，也要面對第二道防線「Dartanyan's Girlfriend」的看守。據悉狗狗從來沒有成功通過這防線，可見貓咪們都很認真看守。字幕裡更透露，縱然狗狗有朝一日真的可避開「Dartanyan's Girlfriend」，但牠還要面對另外7在花園裡守護著的貓咪！因此，狗狗如想成功闖入，真是比登天還要難。

Dartanyan's Girlfriend是第二名守護大將！（instagram@waltersantindy）

其實貓狗真的沒什麼世仇，發布此影片的人也表示，他家中除了這些貓咪外，也養了一隻叫Walter的狗狗。雖然不知貓咪們為何不太喜歡狗狗接近，但他相信貓咪與狗狗之間只是鬧著在玩，沒有什麼仇恨，更希望牠們有朝一日能成為好友。

其實貓咪們與家中狗狗Walter關係不錯，但就是不喜歡鄰居狗狗。（instagram@waltersantindy）

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