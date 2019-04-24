【萌寵充電站】短腿貓貓天生是個模特兒　絕技：挑靚衫擺Pose任影

最能代表哥基犬的短腿及翹臀令不少人為之瘋狂。美國有一隻擁有以上特徵的貓貓，這隻身長腿短的貓貓全名為「JT Catsby」，牠的一雙短腿令牠在眾多貓貓中突圍而出，在Instagram俘虜逾十萬粉絲。牠最強的絕技，就是懂得挑選喜歡的衣服，一旦穿上喜歡的衣服，JT便會乖乖地擺不同姿勢供拍照。

現年6歲的「JT Catsby」的品種屬於曼基貓，因此牠的四肢較一般的貓短小，使人聯想到以腿短聞名的哥基犬。雖然牠的身性嬌小，但千萬別小看牠的人氣，網上可是有超過十萬人追蹤牠！

JT 的品種為曼基貓，因此牠的四肢較一般的貓短小。（Instagram@otisandjr）

揭開身世之謎 「王子」也曾是「青蛙」

JT的主人Hannah指牠名字中「Catsby」一字來自於小說《大亨小傳》（The Great Gatsby），與其身世有莫大關係。小說《大亨小傳》中的主角由窮小子變成富翁，而JT其實也曾有這種「青蛙變王子」的經歷。

JT小時候生活在一間又臭又髒的房子，直到牠7週大時被收容所救出。（Instagram@otisandjr）

▼▼▼▼▼JT現在已蛻變成「白貓王子」▼▼▼▼▼

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Hannah表示JT小時候生活在一間又臭又髒的房子，直到牠7週大時被收容所救出。當時JT身形瘦削，而且病懨懨的，但Hannah在抱起牠的一剎便對牠一見鍾情。JT現在已變得胖嘟嘟，圓圓的肚子幾乎碰到地面；正正是牠圓滾滾的可愛外表，令牠變成炙手可熱的網絡紅貓。

天生的模特兒 碰到鏡頭即擺姿勢

JT對鏡頭非常敏感，一看到相機便會主動停下來擺好姿勢，簡直是位天生的模特兒。Hannah指牠很享受成為焦點，而且在聽到別人稱讚牠帥氣時，會表現得尤其愉悅。Hannah笑言：「有時很難為牠拍攝短片，因為牠一看到鏡頭便會停下來擺姿勢。」

Hannah有時也會穿上與JT相配的服飾，跟牠一同留下溫馨的回憶。（Instagram@otisandjr）

除此之外，JT還懂得挑選自己喜歡的衣服。一旦穿上喜歡的衣服，JT便會乖乖地擺不同姿勢供Hannah拍照。Hannah有時也會穿上與JT相配的服飾，跟牠一同留下溫馨的回憶。

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