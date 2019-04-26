【失足隨時跌死】男子越窗台驚險抱貓回家　網民：我會先去敲門

為了救回貓咪，你敢用性命相搏嗎？ 近日網絡瘋傳一段短片，一名男子冒險穿過窗台，並把停留在鄰居家窗台的愛貓救回。這段驚險的場面被對面大樓的男子拍下，雖然不知為何男子要這麼心急救貓，而不是去按門鐘讓鄰居把貓咪帶回來，但警方呼籲市民不應擅自採取這種行動。

貓咪成功被救回。（instagram@my_namej3ff）

影片在星期三（4月24日）晚發佈到Instagram，隨即引起網民熱議。從影片中可看到，一名男子匆匆地跨過自己家的圍欄，然後走過窗台邊，去到鄰居家窗台，並把貓咪抱了起來，最終成功救出貓咪。

～點擊圖片看驚險救貓過程～

影片開始時，看到一名男子出自己的家。（instagram@my_namej3ff）

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據悉，影片在加拿大多倫多的Strachan Avenue和East Liberty Street附近拍得。拍攝者Jeff Powell表示，他看到對面大樓有兩名男子，奇怪地討論著一些事，然後一名男子便爬出自己的家，沿著窗台邊走到鄰居家窗台。

該男子輕鬆自若地在窗台邊走動，並靠在圍欄上，單手便抓起了貓咪，然後用雙手抱著貓咪，走回家中。Jeff在接受訪問時表示，他曾想高聲叫喊，叫男子不要作出此危險行為，但又擔心他高叫的話，會令男子失足掉下。幸好，最終男子安全地把貓咪救走。

拍片者Jeff Powell表示，沒想過影片會帶來這麼大的迴響。（網上截圖）

多倫多警方表示，他們已收到通知並看了此影片，但沒看到任何人有犯罪行為。不過，警方呼籲市民不應用這種危險的方法來救貓。

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