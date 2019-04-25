哥基愛翻垃圾桶搗亂　主人用秘密武器狂打教訓

台灣一名飼主為訓練家中的哥基犬，想出一招妙方。因哥基犬經常亂翻垃圾桶，於是飼主取出一隻玩偶，假裝翻垃圾桶，然後再大力拍打玩偶，希望能讓愛犬戒掉惡習。

台灣一隻哥基犬「弟弟」經常亂翻垃圾桶，令其飼主忍無可忍，決定使出「秘密武器」──哥基犬玩偶，給牠一個教訓。

哥基犬「弟弟」經常亂翻垃圾桶。（Facebook@Pockymao）

▼▼▼▼▼看主人如何「教訓」牠▼▼▼▼▼

飼主於周二（23日）在其專頁「Pocky Mao科基犬日隻」發布一段影片，並留言道：「讓你知道翻垃圾桶的下場！再翻垃圾桶啊，你看看他被揍的那～～～麼慘～～～」。從影片中可見，飼主手拿玩偶，模擬它從垃圾桶中叼出廢紙亂扔。其後，飼主便狠狠地拍打玩偶，作為牠翻垃圾桶的懲罰。

然而，呆站一旁的「弟弟」滿臉笑容。部分網民留言隨即在影片留言，表示曾親身採用這方法，但對家中的毛孩完全無效。

聰明的「弟弟」沒有被主人嚇怕。（Facebook@Pockymao）

▼▼▼▼▼點擊圖片了解「弟弟」的身世▼▼▼▼▼

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據該專頁描述，「弟弟」小時候曾經被他人虐待，更流落街頭。牠後來被現時的飼主收養，成為了這家人的掌上明珠，可謂苦盡甘來。

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