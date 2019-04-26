【萌寵充電站】獨眼芝娃娃曾被嫌棄　獲新主人疼愛伸脷發放正能量

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 泰國有隻外表獨特的芝娃娃「Yogurt」，人稱獨眼海盜狗，因為牠只有一隻眼睛。雖然身上有缺憾，不過牠的生活卻充滿正能量，每天都伸脷賣萌！

Yogurt是獨眼狗。（Instagram圖片：th3piratedogs）

居住在泰國的芝娃娃「Yogurt」，人稱獨眼海盜狗，全因牠只有一隻眼睛。Yogurt是一隻被遺棄的犬隻，主人從收容所把牠救回來，雖然牠的外表不討好，而且身世坎坷，不過牠的主人並沒有嫌棄牠，還經常稱讚牠「漂亮」。

「海盜」的形象在大多數人都是獨眼、鐵鉤手，雖然Yogurt沒有鐵鉤手，但牠單眼的形象跟海盜非常似，牠的主人更在牠的Intagram帳號加入Pirate（海盜）的字眼，把牠塑造成一隻海盜狗！由於Yougurt只有一隻眼睛，所以狗主每個月都會帶牠到獸醫定期檢查，避免情況惡化。

▼▼▼到底獨眼海盜芝娃娃Yogurt如何伸脷賣萌呢？▼▼▼

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▼▼▼海盜芝娃娃Yogurt超活潑！每天都圍著主人跑來跑去！▼▼▼

獨眼Yogurt沒有因為殘缺而自暴自棄，牠跟健全狗毫無分別，每天都愉快地生活，跟狗朋友們相處亦非常融洽。由於年老關係，Yogurt的牙齒已經掉落，所以舌頭經常會掉下來，形成「伸脷」的萌樣，主人經常會拍下牠的萌樣，並放到Instagram跟網民分享。

牠的帳號至今已有13萬網民追蹤，每次發帖都有逾3000個讚好，相信是網絡上最紅的獨眼芝娃娃！

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