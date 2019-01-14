芝娃娃5個常見疾病　眼突突易患角膜炎？

芝娃娃是世上體型最小的狗狗品種之一，牠們嬌小身材與水汪汪大眼吸引許多人的注意。但大家對牠們易患上的疾病有沒有了解呢？這裡列出5種芝娃娃常見的疾病，作為寵主的你應預先有基礎認識，當狗狗剛出現異常時，也能有所應對。

芝娃娃嬌小可愛，是都市人喜愛養的狗種。（Getty Images）

芝娃娃屬於小型犬種，因此牠們也容易患上小型犬種常易出現的疾病，例如是膝蓋骨脫臼、牙周病、氣管塌陷等。這裡便搜羅了5種芝娃娃常見的疾病，作為寵主的你不可不察。

【1】氣管塌陷

如果芝娃娃最近一直發出類似咳嗽的聲音，但尾音會更高，有如鵝叫般，這可能是出現氣管塌陷。氣管塌陷症狀，常發生在小型犬與短鼻犬種身上，無論是先天或後天，都有可能併發此症。

出現這情況，是胸腔內的軟骨發育異常或退化，使得氣管塌陷後無法正常的呼吸。另外，亦有指是由於芝娃娃這類小型犬種，會經常抬起頭來看主人，長期重複此動作令氣管變形。氣管變形後，容易造成呼吸困難，並會伴隨咳嗽，出現喘不過氣而發生休克，長久下去更是對狗狗心臟造成嚴重負擔。

預防：

時刻留意狗狗是否出現呼吸異常的情況，如有發出異樣聲音，便應盡早求醫。現時有消炎劑和支氣管擴張劑等藥物治療方案，但如果成效不佳，便可能要動手術治療。

如寵主留意到狗狗發出異常呼吸聲音的話，便要留神。（GettyI mages）

【2】牙周病

狗狗和人類一樣，如果口腔不潔，便有機會出現牙周病，輕則替狗狗刷牙時易出血，嚴重的話牙齒會鬆動脫落。不只是芝娃娃會較易患上牙周病，許多小型犬種同樣易患上。這是因為我們在餵飼小型犬種時，多會給予較柔較軟的飼料，而且還經常給零食小狗。這些細小的食物，容易藏在牙縫裡不易清理乾淨，結果食物殘渣和細菌滋生混合，造成口臭及牙周病。

預防：

當狗狗出現口臭或刷牙時出血，便要留意是否患上牙周病。保持口腔清潔，經常替芝娃娃刷牙，能有效預防牙周病的出現。最好就是從小便開始替芝娃娃刷牙，令牠習慣不會抗拒。如果沒法順利刷牙，便可能要定期到獸醫處洗牙了。

勤刷牙是預防牙周病最佳方法。（GettyI mages）

更多寵物文章：【天氣轉涼狗狗關節炎疼痛 暖床減重是關鍵】

【3】角膜炎

由於芝娃娃眼睛比較突出，而且一般喜歡跳躍，因此容易弄傷眼睛位置。角膜炎通常是由於異物入眼而造成，例如洗毛液沾了在眼睛附近位置未有沖洗乾淨、眼睫毛跑進眼眼、經過草地時擦傷眼部，分泌物積累沒有好好清潔等。另外，如果與其他狗狗打架或被異物刮損眼角膜，亦會引致角膜炎，造成眼睛畏光、充血及紅腫等情況。

預防：

當芝娃娃眼睛經常出現異常分泌物、眼睛發紅、經常用前抓擦眼睛位置，都有可能是患上角膜炎。最重要是找出病因，許多時都是寵主疏忽大意所致。例如沒好好抹乾狗狗眼睛附近的水，沒及時清理眼睛分泌物等。一般獸醫會開出眼藥水可治療好。

芝娃娃貪玩好動，容易弄傷眼睛位置。（GettyI mages）

【4】水腦症

水腦症是指頭蓋骨中，腦室裡腦脊髓液過度蓄積，從而壓迫到腦部的疾病。由於大腦被過多腦脊髓液壓迫著，令肢體操控易產生障礙。許多芝娃娃都有這個先天的問題，而如果腦部曾受創傷，也可能出現水腦症。

預防：

芝娃娃患此病後，一般並沒有明顯的徵狀，只能靠寵主多觀察狗狗情況。如狗狗頻頻出現撞牆、行動變得緩慢、走路晃動不穩，突然動作僵硬等情況，便要加倍留神。暫時已知治療方案，是以減輕腦內壓的藥物為主，如藥物未能奏效，便可能要考慮施行手術治療。因此當狗狗出現以上異常行為時，應盡早找獸醫作全身檢查，以免錯過治療的黃金期。

水腦症會令狗狗失去平衡感，動作變得遲緩。（GettyI mages）

【5】膝蓋骨脫臼

同樣是先天問題，膝蓋骨脫臼常出現在芝娃娃身上。膝蓋骨脫臼症狀可分4個等級：

「等級1至2」：膝關節雖然有不穩定的情況，但不太容易察覺出異常，就算是脫臼，也可輕易自行回復，狗狗沒有明顯痛楚表現，因此常被忽略。

「等級3至4」：芝娃娃會有異常舉動，例如走路時突然後縮起後腿、踢腿、走路一跛一跛等。問題更嚴重時，會出現沒法正常走路，走路時出現痛楚樣子，或不願走路等情況。

預防：

通常寵主會在芝娃娃出現膝蓋骨脫臼症狀的第3至4級時，才發現問題。加上膝蓋骨脫臼大多是遺傳引發，很難作出預防。如果在早期能發現，則可輔以內科治療來抑制病情惡化。

膝蓋骨脫臼嚴重的話，狗狗走路便會一拐一拐。（GettyI mages）

芝娃娃這麼嬌小，你又怎忍心讓牠受病痛的折磨呢？可是狗狗不懂說話，縱然不舒服牠們也沒法告知主人，但只要主人細心觀察，其實還是能看出端倪。畢竟狗狗就是你的好伙伴，當牠身體不適時，你應該是第一個能發現的。這裡羅列的幾種芝娃娃常患疾病，如果你已知悉疾病的徵狀，便能在患病初期便發現，並盡早帶狗狗救醫。

更多寵物文章：【狗狗到處撒尿是病態？ 尿頻竟然可能是喜訊？】