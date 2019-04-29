浪浪狗媽叼碗街上走　暖心舉動公開後　網民大呼：這是純真的母愛

在一般情況下，你只會瞥見流浪狗經過，很少人會真的去關心牠們的生活。 近日，有土耳其網民在YouTube上發布了一段影片，並引起不少網民回響。從影片中可看到，一隻流浪母狗口裡叼著一個膠碗，內裡裝滿了狗糧。牠穿過了地盤和停車場，最後在樹底下停了下來，原來一切都是為了牠最心愛的小狗們。

流浪狗狗要去哪兒呢？或許一般人都不會太關心。(YouTube@Yusuf Kılıçsarı)

影片在土耳其拍攝，由Yusuf Kılıçsarı在上月底於YouTube社交平台所發布。他在影片的標題裡寫著：「這是純真的母愛。」從影片中可看到，Yusuf正駕著車尾隨跟著一隻流浪母狗，而這隻母狗的口裡叼著一個塑膠碗，而碗裡是盛滿了狗糧。

~點擊圖片看流浪母狗如何叼著食物送到孩子們身旁~

流浪母狗叼著一碗食物，匆匆忙忙的要去哪裡呢？(YouTube@Yusuf Kılıçsarı)

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影片接下來，便拍攝著流浪母狗一直往前走，並穿過地盤和停車場，幾分鐘後終於走到樹底才停下來。在那裡等候牠的，是4隻可愛的小狗。母狗裝膠碗放下，小狗們便即時圍著吃東西。從影片看起來，4隻小狗都很健康，而且精神奕奕。

原來碗裡的食物，都是希望給小孩吃的。(YouTube@Yusuf Kılıçsarı)

雖然影片裡沒有交待最終狗狗是否有人收養，牠們是否母子？是否會有人餵狗牠們？但無可否認，大家都看到了母愛的偉大，時刻都將孩子們放在第一位。網民看到這影片後，都大讚母愛很偉大。「我認為母狗也非常餓，但牠想先讓小狗去吃」、「祈禱希望有人給狗狗們一個家」、「沒什麼比母親的愛還要偉大」、「母狗不辭勞苦從遠處帶食物回來，真的很感動」、「有沒有人伸出援手，給牠們永遠的家？」

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