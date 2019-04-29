伯伯載老伴兜風　膠箱裡的「她」回頭瞬間　笑翻整條街路人

是誰把婆婆放在塑膠箱裡？ 早前，有台灣網友在Facebook群組上分享了一組照片，內容是她在街上遇到一位開電單車的阿伯，他在後座放了一個塑膠箱，更有位「老伴」坐在箱上。她好奇老婆婆為何會坐在塑膠箱裡？當「她」一回頭，謎底便解開了。

婆婆超可憐，怎可以把她放在塑膠箱上？（Facebook圖片：曾慧雅）

不讓黑狗曬傷

「阿伯怎麼可以把阿嬤裝在箱子裡載呢！」有台灣網友在Facebook群組上貼出了一組照片，並寫上以上字句，看起來非常狠心，不過當網民看到照片後，馬上明白他為何這樣做！

原來他身後的是隻黑狗！這隻黑狗叫作「妞妞」，在台灣高雄非常有名，不少當地的居民都有見過牠，還上過電視，是當地的人氣狗狗。伯伯擔心黑狗長時間在後座會曬傷，於是為牠戴上了防曬帽、穿上了防曬衣，背後看起來就像位老婆婆。當牠回過頭時，露出可愛的臉蛋，網友頓時被牠的萌迷暈了。「要不是妞妞回頭，我還以為是阿嬤。」

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這組照片上載後，馬上獲大批網民點讚，有住在當地的網民留言指：「在五甲常遇見」、「阿伯每次載牠出門都會裝箱戴帽子，而且牠很乖。」、「這個阿伯很疼牠哦。」而妞妞一身黑披毛亦惹來網民的爭議，有網民笑指，「還是沒做好防曬，黑了啦。」、「曬久了會退色，保持波亮的毛髮要防曬。」、「阿伯怕牠曬黑啦！」