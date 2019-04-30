肥哥基終點露出大肚腩打氣　任跑手被上前輕摸：成績是其次

對於跑步選手來說，最後的一段路往往是最難挨的。如果此時有能為你精神為之一振，充滿正能量的注入，相信便能輕鬆支撐過去。 近日美國一場10公里的跑步賽事上，有隻超萌哥基在終點前為跑手打氣，結果跑手們都被吸引著，紛紛上前摸哥基肚腩，至於比賽成績，跑手們表示「只是其次」。

跑手上前摸哥基犬的肚子，瞬間便充滿了能量。（影片截圖）

上周末（4月27日），在美國Crescent City舉辦了一場10公里的跑步競賽The Crescent City Classic。在整個賽事裡，最惹人注目的，相信就是有隻超萌哥基犬在場為各選手打氣。

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哥基翻出肚子，在終點站前為選手發放能量。（影片截圖）

這隻哥基犬叫Max，而牠的主人是Colin。他們來到比賽現場，是希望為選手們打氣加油，發放正能量。不過，Max為選手們打氣一段時間後，就略顯疲態。但主人仍希望所有參賽選手都能得到Max的「加持」，於是決定把牠抱起來，用Max的肚腩來為大家打氣。

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大家好，我是Max，今年3歲！（instagram@fluffycorgimax）

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各選手看到Max的肥白肚腩，紛紛被吸引過來，一一上次輕摸Max的肚子。Colin與Max就站在終點前附近位置，這時跑手們都很為疲憊。但由於看到Max的燦爛笑容，加上可以輕撫Max的肚子，大家都精神為之一振，勉力完成賽事。

雖然跑手們在摸完哥基Max後，還有一段路才能完成賽事，但許多跑手表示，能摸到Max的肚子，已算是達成目標，至於成績差幾秒鐘，他們表示並不介意。

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